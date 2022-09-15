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ДБР розпочало розслідування через ДТП з автівкою Зеленського

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Київ, Четвер 15 вересня 2022 14:48
ДБР розпочало розслідування через ДТП з автівкою Зеленського Фото: ДБР відкрило провадження через аварію з Зеленським (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом ДТП з автівкою президента Володимира Зеленського у середмісті Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

"Працівники Державного бюро розслідування відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталась у середмісті Києва 14 вересня. Легковик зіткнувся з автівкою президента України та машинами супроводу", - йдеться у повідомленні.

У ДБР не повідомили подробиць аварії, але зазначили, що проводиться весь комплекс необхідних слідчих дій. Результати розслідування пообіцяли оголосити пізніше.

Нагадаємо, в ніч на 15 вересня стало відомо, що Володимир Зеленський з кортежем потрапив у ДТП. Аварія сталася в столиці.

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Володимир Зеленський Київ ДТП ДБР Кримінальне провадження
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