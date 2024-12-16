Очереди "пополам" и новые интервалы. Какими будут графики отключения света с 16 декабря

Новые графики стабилизационных отключений света в Украине вводятся сегодня, 16 декабря 2025 года. Они будут одинаковыми для всех регионов, равномерными, а еще ожидается, что теперь больше потребителей будут со светом.

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Новые графики отключения света: что изменилось

На прошлой неделе в Украине обновились инструкции для графиков отключения света. И в течение нескольких дней операторы системы распределения (ОСР, или более привычно - облэнерго) адаптировали свои графики к новым требованиям.

Что изменилось для бытовых потребителей:

каждая очередь дополнительно разделена на две подочереди

на отключение и подключение отводится до 30 минут

графики во всех областях унифицируются

Каждая группа в каждой области, определяемая облэнерго, получит четкое время, когда к ней будут применяться меры ограничения. С учетом равномерного распределения по таким критериям, как день/ночь и будний/выходной день.

При этом поскольку в течение дня полностью уравнять продолжительность для каждой группы невозможно, окончательное выравнивание будет происходить по итогам недели.

Что касается промышленности и бизнеса, усиливается контроль за применением графиков ограничения мощности. Если предприятия не выполняют соответствующие команды, облэнерго самостоятельно вводят графики аварийных отключений по отношению к своим потребителям. А "Укрэнерго" - по отношению к потребителям, которые подключены к магистральным сетям.

Зачем обновили графики

Ранее графики отключений отличались в зависимости от области. Это усложняло управление энергосистемой во время российских ракетных и дроновых атак. Поэтому требовался единый подход по всей стране, который позволит более гибко применять ограничения.

Преимущества нового подхода:

более детализированные графики (помогут лучше планировать день)

графики составляются так, чтобы избежать перегрузок при переходе между очередями

переход на подочереди позволит отключать меньше потребителей

между отключениями - минимум 3,5 часа со светом (хватит, чтобы, например, зарядить устройства и прогреть дом)

Основное отличие новых графиков от старых в фиксации часов со светом не только на день вперед, объясняет директор центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"До этого графики определялись каждый вечер. Какие будут ограничения на завтра, бытовые и промышленные потребители узнавали обычно после 18:00-19:00, после того, как заканчивался рабочий день. И это не позволяло эффективно планировать свои действия как на работе, так и дома. Поэтому было сделано то, что нужно было уже давно сделать", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Как будут выглядеть новые графики отключения света

Каждая из шести очередей разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д. Соответственно, вводится конкретный график для каждой подочереди. Проверить, к какой подочереди относится ваш адрес, можно на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго).

В условиях дефицита энергии подочереди нужны для более равномерной нагрузки на энергосистему (чтобы не допустить аварию). Например, если не нужно обесточивать целую очередь, диспетчер может дать команду на отключение половины. Или, наоборот, на отключение 2,5 очереди, если двух очередей мало.

"Облэнерго может отключить подгруппу и более точно распределить нагрузку на энергосистему. Как следствие, больше людей одновременно будут со светом", - отметили в ДТЭК.

По факту, подочереди - это аналог так называемых "серых зон" (промежуток времени, в который может не быть света), говорит Рябцев. И, по его мнению, это удобнее, чем просто вместо шести очередей вводить сразу 12.

Раньше временной отрезок, за который дом снова подключали к электроэнергии, мог достигать одного часа. Теперь облэнерго будут пользоваться основным временным промежутком в 30 минут.

"Совокупно такой подход дает 56 часов со светом в течение недели для каждой очереди в отличие от 38 часов, как было в предыдущих версиях графиков", - отметил гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко.

Графики на сутки будут обновляться каждый вечер. Также доступен прогнозный график на неделю вперед с часами, когда свет точно есть и когда его могут отключить. То есть остаются "белые" и "серые" зоны.

Фото: пример прогнозного графика на 12 подочередей (yasno.com.ua)

Таким образом, ожидается, что в течение не менее 3,5 часов клиенты в "белой зоне" точно будут со светом. Все это в совокупности означает, что одновременно будут обесточены меньше потребителей.

Отметим, как и раньше графики применяются только в случае стабилизационных отключений.

"Они ведь не будут действовать постоянно. А когда есть дефицит мощностей, проблемы в системах распределения и нет возможности импорта. Если все это имеет место, вводятся графики. Но не каждый отдельный день, а так, чтобы люди заранее знали, что будет в понедельник, вторник, среду и так далее", - рассказал РБК-Украина Геннадий Рябцев.

Что даст унификация графиков по регионам

Новый подход к формированию графиков принят всеми операторами системы распределения в Украине.

"Все ОСР будут работать в единой логике, а значит, отключения по всей стране должны быть более справедливыми. За соблюдением обновленных подходов и корректным формированием графиков будет следить Госэнергонадзор", - отметил Коваленко.

До этого графики в регионах могли сильно отличаться, что вызывало неравномерное распределение доступной электроэнергии. Унифицированный национальный график позволит исправить ситуацию, когда при одинаковом применении ограничений некоторые области были со светом больше, а другие меньше.

Но следует понимать, что после крайних российских атак в Украине значительно повреждены магистральные подстанции. Именно они передают электричество из одной части страны в другую, поэтому до сих пор есть проблемы с доставкой энергии в некоторые области.

Кроме того, если происходят локальные аварии или противник снова повредит линии передач, графики могут измениться. Отслеживать их можно на официальных страницах "Укрэнерго", ДТЭК или соответствующего облэнерго.

При подготовке использовались информация "Укрэнерго", ДТЭК, Facebook гендиректора компании YASNO Сергея Коваленко и комментарий директора центра "Психея" Геннадия Рябцева.