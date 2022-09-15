ua ru
Чт, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

З'явилося перше відео ДТП, в яке потрапив Зеленський

Новость на русском →
Четвер 15 вересня 2022 10:14
З'явилося перше відео ДТП, в яке потрапив Зеленський Фото: Володимир Зеленський потрапив в аварію (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Президент України Володимир Зеленський потрапив з кортежем у ДТП в Києві. Автомобіль гаранта зіткнувся з легковою машиною приблизно о 00:00 в ніч на 15 вересня.

У мережі з'явилися перші відео аварії з Зеленським.

Деталі ДТП

Зазначається, що ДТП сталася на проспекті Перемоги. Машина глави країни зіткнулася з легковиком. Відразу після аварії Зеленського оглянув лікар. Він не отримав серйозних травм.

Також медики, які супроводжували главу держави, надали водієві легковика невідкладну допомогу і передали кареті "швидкої".

На ще одному ролику показано, як медики президента надають першу допомогу потерпілому, після чого приїжджає швидка допомога і забирає чоловіка.

Чому сталася така ситуація та інші обставини події поки невідомі.

Як ми раніше писали, Зеленський пообіцяв відповісти окупантам за ракетні удари по Кривому Рогу.

Також повідомлялося, що Зеленський відвідав звільнений від окупантів Ізюм.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський ДТП
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя