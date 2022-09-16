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У Львівській області сталася ДТП за участю військового автомобіля: четверо загиблих

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Львівська область, П'ятниця 16 вересня 2022 04:27
У Львівській області сталася ДТП за участю військового автомобіля: четверо загиблих Фото: у Львівській області сталася ДТП (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Артур Родивилов

Увечері 15 вересня в місті Броди Львівської області на автотрасі Київ - Чоп сталася ДТП, жертвами якої стали чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції у Львівській області.

Унаслідок зіткнення двох транспортних засобів четверо пасажирів автомобіля Volkswagen, серед яких семирічний хлопчик, загинули на місці події.

Крім того, водій і ще троє пасажирів, серед яких двоє дітей чотирьох і шести років, отримали тілесні ушкодження і були доставлені в лікарню.

Правоохоронці зазначили, що аварія сталася за участю військового автомобіля, його водій не постраждав.

Нагадаємо, в ніч на 15 вересня стало відомо, що Володимир Зеленський з кортежем потрапив у ДТП. Аварія сталася в столиці.

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