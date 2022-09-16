Смертельное ДТП с военными под Львовом будет расследовать ГБР
Сотрудники ГБР начали расследование обстоятельств смертельного ДТП с участием военной техники в Бродах (Львовская область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
"Во Львовской области работники ГБР начали расследование обстоятельств дорожной аварии, из-за которой погибли четыре человека, в том числе семилетний мальчик", - говорится в сообщении.
Как известно, происшествие произошло вчера вечером. На регулируемом перекрестке в городе Броды легковой автомобиль столкнулся с двигавшимся в составе колонны военной техники бронетранспортером.
Из-за столкновения от полученных травм на месте аварии погибли трое взрослых и ребенок, еще четыре человека, включая водителя, попали в больницу.
"На место аварии сразу же выехали сотрудники ГБР. Назначен ряд экспертиз, устанавливаются все обстоятельства аварии", - рассказали в Бюро.
Сейчас открыто уголовное производство по факту нарушения правил вождения (ч. 2 ст. 415 УК Украины). Следствие продолжается.
Напомним, в ночь на 15 сентября президент Украины Владимир Зеленский попал с кортежем в ДТП в Киеве. Расследованием происшествия занялись сотрудники ГБР.
О деталях ДТП с участием кортежа украинского президента, читайте в материале РБК-Украина.