Смертельное ДТП с военными под Львовом будет расследовать ГБР

Сотрудники ГБР начали расследование обстоятельств смертельного ДТП с участием военной техники в Бродах (Львовская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

"Во Львовской области работники ГБР начали расследование обстоятельств дорожной аварии, из-за которой погибли четыре человека, в том числе семилетний мальчик", - говорится в сообщении.

Как известно, происшествие произошло вчера вечером. На регулируемом перекрестке в городе Броды легковой автомобиль столкнулся с двигавшимся в составе колонны военной техники бронетранспортером.

Из-за столкновения от полученных травм на месте аварии погибли трое взрослых и ребенок, еще четыре человека, включая водителя, попали в больницу.

"На место аварии сразу же выехали сотрудники ГБР. Назначен ряд экспертиз, устанавливаются все обстоятельства аварии", - рассказали в Бюро.