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Зеленський потрапив у ДТП

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Київ, Четвер 15 вересня 2022 01:39
Зеленський потрапив у ДТП Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський потрапив з кортежем у ДТП у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прессекретаря глави держави Сергія Никифорова.

За його словами, автомобіль президента зіткнувся з легковою машиною.

"Медики, які супроводжують главу держави, надали водієві легковика невідкладну допомогу і передали кареті швидкої", - розповів Никифоров.

Він зазначив, що президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено. Всі обставини ДТП з'ясують правоохоронці.

Нагадаємо, що в середу, 14 вересня, президент здійснив візит до звільненого від окупантів Ізюма в Харківській області. Там глава держави взяв участь у церемонії підняття Державного Прапора.

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Володимир Зеленський
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