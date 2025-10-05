Смертельная ловушка: масштабный снегопад заблокировал тысячу человек на Эвересте
На восточном склоне Эвереста в Тибете около тысячи человек оказались в ловушке из-за метели, которая заблокировала возможность покинуть лагеря отдыха на горе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что люди находятся в районе на высоте более 4900 метров над уровнем моря. Сотни местных жителей и спасатели расчищали снег, пытаясь получить доступ к заблокированным людям. Некоторых туристов удалось эвакуировать.
Сильный снегопад, который перерос в метель, начался 3 октября и продолжался весь день 4 октября. Из-за этого была приостановлена продажа билетов, а власти запретили туристам посещать гору.
В Непале, на другой стороне Эвереста, прошли дожди, которые вызвали наводнения и оползни земли. Они перекрыли дороги и смыли мосты, по меньшей мере 47 человек погибли. Еще 35 человек погибли из-за оползней в районе у границы Индии. Девять человек пропали без вести после наводнения, а трое погибли из-за ударов молниями.
Наводнение в Одессе: что известно
Пока на Эвересте метели и ливни, непогода наделала беды в Украине. Так, 30 сентября Одессу накрыл мощный ливень: улицы превратились в реки, движение в городе остановилось, затопило ряд улиц и домов. Не менее 10 человек погибли в результате наводнения.
Уже 3 октября, комиссия ТЭБ и ЧС определила районы и улицы, которые находятся под угрозой повторного затопления в случае сильных ливней. Это понадобилось, когда 4 октября в Одессе снова подтопило ряд улиц из-за нового сильного ливня.