Смертельная ловушка: масштабный снегопад заблокировал тысячу человек на Эвересте

На восточном склоне Эвереста в Тибете около тысячи человек оказались в ловушке из-за метели, которая заблокировала возможность покинуть лагеря отдыха на горе.

Отмечается, что люди находятся в районе на высоте более 4900 метров над уровнем моря. Сотни местных жителей и спасатели расчищали снег, пытаясь получить доступ к заблокированным людям. Некоторых туристов удалось эвакуировать.

Сильный снегопад, который перерос в метель, начался 3 октября и продолжался весь день 4 октября. Из-за этого была приостановлена продажа билетов, а власти запретили туристам посещать гору.

В Непале, на другой стороне Эвереста, прошли дожди, которые вызвали наводнения и оползни земли. Они перекрыли дороги и смыли мосты, по меньшей мере 47 человек погибли. Еще 35 человек погибли из-за оползней в районе у границы Индии. Девять человек пропали без вести после наводнения, а трое погибли из-за ударов молниями.