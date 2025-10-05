ua en ru
Вс, 05 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Смертельная ловушка: масштабный снегопад заблокировал тысячу человек на Эвересте

Тибет, Воскресенье 05 октября 2025 19:33
UA EN RU
Смертельная ловушка: масштабный снегопад заблокировал тысячу человек на Эвересте Иллюстративное фото: посещение Эвереста временно запрещено (Getty Images)
Автор: Антон Корж

На восточном склоне Эвереста в Тибете около тысячи человек оказались в ловушке из-за метели, которая заблокировала возможность покинуть лагеря отдыха на горе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что люди находятся в районе на высоте более 4900 метров над уровнем моря. Сотни местных жителей и спасатели расчищали снег, пытаясь получить доступ к заблокированным людям. Некоторых туристов удалось эвакуировать.

Сильный снегопад, который перерос в метель, начался 3 октября и продолжался весь день 4 октября. Из-за этого была приостановлена продажа билетов, а власти запретили туристам посещать гору.

В Непале, на другой стороне Эвереста, прошли дожди, которые вызвали наводнения и оползни земли. Они перекрыли дороги и смыли мосты, по меньшей мере 47 человек погибли. Еще 35 человек погибли из-за оползней в районе у границы Индии. Девять человек пропали без вести после наводнения, а трое погибли из-за ударов молниями.

Наводнение в Одессе: что известно

Пока на Эвересте метели и ливни, непогода наделала беды в Украине. Так, 30 сентября Одессу накрыл мощный ливень: улицы превратились в реки, движение в городе остановилось, затопило ряд улиц и домов. Не менее 10 человек погибли в результате наводнения.

Уже 3 октября, комиссия ТЭБ и ЧС определила районы и улицы, которые находятся под угрозой повторного затопления в случае сильных ливней. Это понадобилось, когда 4 октября в Одессе снова подтопило ряд улиц из-за нового сильного ливня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эверест Снегопад
Новости
Над Львовом во время атаки пролетали разведывательные спутники Китая, - "Милитарный"
Над Львовом во время атаки пролетали разведывательные спутники Китая, - "Милитарный"
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии