Смертельна пастка: масштабний снігопад заблокував тисячу людей на Евересті

На східному схилі Евересту в Тибеті близько тисячі людей опинилися у пастці через хуртовину, яка заблокувала можливість покинути табори відпочинку на горі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що люди перебувають в районі на висоті понад 4900 метрів над рівнем моря. Сотні місцевих мешканців та рятувальники розчищали сніг, намагаючись отримати доступ до заблокованих людей. Деяких туристів вдалося евакуювати.

Сильний снігопад, який переріс у хуртовину, почався 3 жовтня та тривав увесь день 4 жовтня. Через це було призупинено продаж квитків, а влада заборонила туристам відвідувати гору.

В Непалі, на іншому боці Евересту, пройшли дощі, які спричинили повені та зсуви землі. Вони перекрили дороги та змили мости, щонайменше 47 людей загинуло. Ще 35 осіб загинуло через зсуви в районі біля кордону Індії. Дев'ятеро осіб зникли безвісти після повені, а троє загинули через удари блискавками.