Смерть мобилизованного в Киеве: в ТЦК и бригаде ВСУ назвали свою версию

В территориальном центре комплектования и Вооруженных силах Украины сообщили собственную версию смерти мобилизованного Романа Сопина, который умер 23 октября. Утверждается, что он упал и смертельно травмировался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление Подольского ТЦК и СП в городе Киеве и 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В заявлении отмечается, что Сопина мобилизовали 18 октября. В распределительный пункт мобилизованного доставили 19 октября, а там зачислили в состав 71-й егерской бригады.

Во время инструктажа для призывников, утверждают в ТЦК и бригаде, мужчина внезапно потерял сознание, упал и ударился головой. Все это произошло на глазах большого количества как военнослужащих, так и мобилизованных.

Сопину быстро оказали домедицинскую помощь и вызвали скорую. Далее его госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Полиция во время проведения расследования инцидента допросила десять свидетелей. По предварительным данным, признаков насилия в отношении Сопина обнаружено не было.

"Руководство Подольского ТЦК и СП в городе Киеве, а также представители бригады ДШВ, к которой должен был присоединиться гражданин, будут максимально способствовать проведению следствия, установлению истины и выяснению всех обстоятельств", - говорится в заявлении.