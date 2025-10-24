ua en ru
Смерть мобилизованного в Киеве: в ТЦК и бригаде ВСУ назвали свою версию

Украина, Пятница 24 октября 2025 19:58
Смерть мобилизованного в Киеве: в ТЦК и бригаде ВСУ назвали свою версию Иллюстративное фото: в ТЦК утверждают, что мобилизованный травмировался во время падения (facebook.com)
Автор: Антон Корж

В территориальном центре комплектования и Вооруженных силах Украины сообщили собственную версию смерти мобилизованного Романа Сопина, который умер 23 октября. Утверждается, что он упал и смертельно травмировался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление Подольского ТЦК и СП в городе Киеве и 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В заявлении отмечается, что Сопина мобилизовали 18 октября. В распределительный пункт мобилизованного доставили 19 октября, а там зачислили в состав 71-й егерской бригады.

Во время инструктажа для призывников, утверждают в ТЦК и бригаде, мужчина внезапно потерял сознание, упал и ударился головой. Все это произошло на глазах большого количества как военнослужащих, так и мобилизованных.

Сопину быстро оказали домедицинскую помощь и вызвали скорую. Далее его госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Полиция во время проведения расследования инцидента допросила десять свидетелей. По предварительным данным, признаков насилия в отношении Сопина обнаружено не было.

"Руководство Подольского ТЦК и СП в городе Киеве, а также представители бригады ДШВ, к которой должен был присоединиться гражданин, будут максимально способствовать проведению следствия, установлению истины и выяснению всех обстоятельств", - говорится в заявлении.

Смерть мобилизованного в Киеве: что известно

Напомним, в сети ранее появились данные, что 43-летний мобилизованный в ВСУ Роман Сопин получил тяжелую травму головы в распределительном пункте. Сразу после травмы семье сообщили о его состоянии, а позже мужчина умер в больнице.

В Киевском ТЦК заявили, что информация об избиении Сопина - это якобы "манипуляция", а полиция начала расследование инцидента. В Государственном бюро расследований сообщили, что отправили соответствующие запросы в Киевский городской ТЦК и Центральное управление Военной службы правопорядка в Киеве.

Подробнее о происшествии - в материале РБК-Украина.

