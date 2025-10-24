В Киеве умер мобилизованный после травмы в распределительном пункте: что известно
В Киеве погиб 43-летний мобилизованный мужчина, который якобы получил тяжелую травму головы в помещении распределительного пункта. Полиция открыла уголовное производство, а МВД заявило, что дело взяли на контроль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию журналистки Дарьи Труновой в Facebook, заявления Киевского городской ТЦК и полиции Киева.
Что известно о происшествии
Как рассказала журналистка Дарья Трунова, 43-летнего Романа Сопина мобилизовали в Киеве. После прохождения ВВК мужчина позвонил родителям и попросил привезти необходимые вещи. На следующий день семье позвонили из больницы и сообщили, что он получил закрытую черепно-мозговую травму.
Медики провели трепанацию, но впоследствии мужчина умер.
"Что произошло за одну ночь после задержания работниками ТЦК, что человек оказался в больнице с разбитым черепом и кровоизлиянием?" - написала журналистка.
Реакция ТЦК
В Киевском областном ТЦК назвали информацию об избиении манипулятивной.
Там заявили, что после прохождения медицинской комиссии мужчину направили в одну из воинских частей, где его зачислили в списки после обязательного осмотра.
"Информация о якобы избиении его военнослужащими ТЦК и СП является ложной", - говорится в сообщении.
Что говорит полиция
Полиция Киева начала уголовное производство по факту смерти мобилизованного.
По предварительным данным, мужчина находился в помещении распределительного пункта в Подольском районе, где упал и травмировался. Другие мобилизованные оказывали ему домедицинскую помощь.
Правоохранители опросили более десяти свидетелей, а тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Сообщают, что расследование продолжается.
Реакция МВД
Министр внутренних дел Игорь Клименко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 24 октября сообщил, что смерть мобилизованного взяли на контроль. По его словам, результаты расследования будут обнародованы после завершения проверки.
Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве двое полицейских избили мужчину возле здания Голосеевского ТЦК после того, как он распылил перцовый баллончик в салоне авто. Пострадавший получил многочисленные ушибы и пройдет судебно-медицинскую экспертизу. Суд отправил подозреваемых полицейских под круглосуточный домашний арест на 60 суток.