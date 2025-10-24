ua en ru
Пт, 24 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Киеве умер мобилизованный после травмы в распределительном пункте: что известно

Пятница 24 октября 2025 14:12
UA EN RU
В Киеве умер мобилизованный после травмы в распределительном пункте: что известно Фото: Киевский городской ТЦК и СП (facebook.com/KyivMTCK)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве погиб 43-летний мобилизованный мужчина, который якобы получил тяжелую травму головы в помещении распределительного пункта. Полиция открыла уголовное производство, а МВД заявило, что дело взяли на контроль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию журналистки Дарьи Труновой в Facebook, заявления Киевского городской ТЦК и полиции Киева.

Что известно о происшествии

Как рассказала журналистка Дарья Трунова, 43-летнего Романа Сопина мобилизовали в Киеве. После прохождения ВВК мужчина позвонил родителям и попросил привезти необходимые вещи. На следующий день семье позвонили из больницы и сообщили, что он получил закрытую черепно-мозговую травму.

Медики провели трепанацию, но впоследствии мужчина умер.

"Что произошло за одну ночь после задержания работниками ТЦК, что человек оказался в больнице с разбитым черепом и кровоизлиянием?" - написала журналистка.

Реакция ТЦК

В Киевском областном ТЦК назвали информацию об избиении манипулятивной.

Там заявили, что после прохождения медицинской комиссии мужчину направили в одну из воинских частей, где его зачислили в списки после обязательного осмотра.

"Информация о якобы избиении его военнослужащими ТЦК и СП является ложной", - говорится в сообщении.

Что говорит полиция

Полиция Киева начала уголовное производство по факту смерти мобилизованного.

По предварительным данным, мужчина находился в помещении распределительного пункта в Подольском районе, где упал и травмировался. Другие мобилизованные оказывали ему домедицинскую помощь.

Правоохранители опросили более десяти свидетелей, а тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Сообщают, что расследование продолжается.

Реакция МВД

Министр внутренних дел Игорь Клименко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 24 октября сообщил, что смерть мобилизованного взяли на контроль. По его словам, результаты расследования будут обнародованы после завершения проверки.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве двое полицейских избили мужчину возле здания Голосеевского ТЦК после того, как он распылил перцовый баллончик в салоне авто. Пострадавший получил многочисленные ушибы и пройдет судебно-медицинскую экспертизу. Суд отправил подозреваемых полицейских под круглосуточный домашний арест на 60 суток.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ТЦК
Новости
Без света более 11 часов. Где сегодня отключения и как проверить свой график
Без света более 11 часов. Где сегодня отключения и как проверить свой график
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию