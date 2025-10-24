ua en ru
Смерть мобілізованого в Києві: у ТЦК та бригаді ЗСУ назвали свою версію

Україна, П'ятниця 24 жовтня 2025 19:58
UA EN RU
Смерть мобілізованого в Києві: у ТЦК та бригаді ЗСУ назвали свою версію Ілюстративне фото: в ТЦК стверджують, що мобілізований травмувався під час падіння (facebook.com)
Автор: Антон Корж

У територіальному центрі комплектування та Збройних силах України повідомили власну версію смерті мобілізованого Романа Сопіна, який помер 23 жовтня. Стверджується, що він впав та смертельно травмувався.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на спільну заяву Подільського ТЦК та СП у місті Києві та 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

В заяві зазначається, що Сопіна мобілізували 18 жовтня. До розподільчого пункту мобілізованого доставили 19 жовтня, а там зарахували до складу 71-ї єгерської бригади.

Під час інструктажу для призовників, стверджують в ТЦК та бригаді, чоловік раптово знепритомнів, впав та вдарився головою. Все це сталося на очах великої кількості як військовослужбовців, так і мобілізованих.

Сопіну швидко надали домедичну допомогу та викликали швидку. Далі його ушпиталили у до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Поліція під час проведення розслідування інциденту допитала десять свідків. За попередніми даними, ознак насильства щодо Сопіна виявлено не було.

"Керівництво Подільського ТЦК та СП у місті Києві, а також представники бригади ДШВ, до якої мав приєднатися громадянин, максимально сприятимуть проведенню слідства, встановленню істини та з’ясуванню всіх обставин", - сказано у заяві.

Смерть мобілізованого в Києві: що відомо

Нагадаємо, в мережі раніше з'явилися дані, що 43-річний мобілізований до ЗСУ Роман Сопін дістав важку травму голови в розподільчому пункті. Одразу після травми родині повідомили про його стан, а пізніше чоловік помер у лікарні.

В Київському ТЦК заявили, що інформація про побиття Сопіна - це нібито "маніпуляція", а поліція почала розслідування інциденту. В Державному бюро розслідувань повідомили, що відправили відповідні запити до Київського міського ТЦК та Центрального управління Військової служби правопорядку в Києві.

Детальніше про подію - в матеріалі РБК-Україна.

