ua en ru
Вт, 17 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Деньги, налоги и собственное дело: чему НБУ будет учить девятиклассников с сентября 2026 года

Вторник 17 февраля 2026 15:08
UA EN RU
Деньги, налоги и собственное дело: чему НБУ будет учить девятиклассников с сентября 2026 года Фото: Девятиклассники в Украине начнут изучать финансовую грамотность (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С 1 сентября 2026 года ученики 9 классов украинских школ начнут изучать обновленный курс "Предпринимательство и финансовая грамотность". Специальный учебник разработали специалисты Национального банка Украины.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Читайте также: Металлодетекторы на входах и видеоконтроль: в школах введут новые меры безопасности

Что известно о новом учебнике

Учебник "Предпринимательство и финансовая грамотность" для 9 класса стал продолжением курса для 8 класса, который уже внедрен в 2025-2026 учебном году.

Он получил гриф "Рекомендовано Министерством образования и науки Украины" (приказ МОН от 27.01.2026 №110) и прошел апробацию (приказ от 02.02.2026 №142). Это подтверждает его соответствие:

  • Государственному стандарту базового среднего образования;
  • требованиям Новой украинской школы;
  • модельной учебной программе "Предпринимательство и финансовая грамотность. 8-9 классы".

С нового учебного года ученики 9 классов будут углублять знания о:

  • сбережениях и планировании бюджета;
  • налоги;
  • основах ведения бизнеса;
  • финансовой безопасности;
  • предпринимательских инициативах.

В НБУ подчеркивают, что значительная часть материала в 9 классе будет посвящена именно предпринимательству.

Как построен курс

Учебник ориентирован на практическое применение знаний в повседневной жизни. Его разработали с учетом возрастных особенностей учащихся и их предыдущего учебного опыта.

Среди особенностей издания:

  • современный дизайн и четкая структура;
  • практически ориентированный подход;
  • понятное объяснение сложных понятий;
  • электронное приложение и рабочая тетрадь.

Курс также сопровождается всеукраинским конкурсом предпринимательских проектов "Предприимчивые UA", что позволяет ученикам сразу применять полученные знания на практике.

Что изменится для учителей

Для педагогов подготовили:

  • рабочую тетрадь
  • электронное приложение с интерактивными упражнениями;
  • календарно-тематическое планирование;
  • слайды к урокам;
  • пособие для учителя;
  • участие в конкурсе "Предприимчивые UA".

В июне-июле 2025 года курсы повышения квалификации уже прошли более 2500 учителей. Авторский коллектив также проводит вебинары и консультации.

Сейчас команда работает над видеокурсом для платформы "Всеукраинская школа онлайн" и материалами для профильной школы.

Когда будут выбирать учебники

С 18 по 23 марта 2026 года школы смогут выбрать учебники для 9 класса на 2026-2027 учебный год в соответствии с приказом МОН.

Напомним, в Министерстве образования и науки решили, что с 2028 года выпускники 9-х классов будут сдавать государственную итоговую аттестацию в формате внешнего независимого оценивания. Первыми обязательными предметами станут украинский язык и литература и математика, впоследствии перечень планируют расширить.

Также РБК-Украина писало, что в 2029 году в украинские вузы смогут поступать только выпускники пилотных академических лицеев - их ожидается около 15 тысяч человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Школа Образование в Украине
Новости
Переговоры в Женеве: все, что известно о встрече Украины, США и России
Переговоры в Женеве: все, что известно о встрече Украины, США и России
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"