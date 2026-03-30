ua en ru
Пн, 30 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Смартфоны в школах могут запретить: в Раде готовят новые ограничения для учеников

13:44 30.03.2026 Пн
2 мин
Документ уже находится на рассмотрении профильного комитета
Василина Копытко
Смартфоны в школах могут запретить: в Раде готовят новые ограничения для учеников Подобная практика есть в школах Нидерландов и Дании (фото: Freepik)

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона, который предусматривает ограничение использования гаджетов во время учебного процесса. Документ предлагает запретить ученикам пользоваться телефонами, планшетами и смарт-часами непосредственно во время уроков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект.

Читайте также: Смартфоны на уроках: Лисовой объяснил, могут ли школы запрещать гаджеты

Главное:

  • Суть инициативы: В Верховной Раде зарегистрирован проект закона об ограничении использования телефонов, планшетов и смарт-часов во время уроков.
  • Цель: Уменьшить отвлечение учеников от образовательного процесса и повысить уровень уважения к учителям.
  • Опыт ЕС: Автор документа ссылается на успешную практику Нидерландов и Дании, где такие правила действуют уже более полугода.
  • Исключения: Гаджеты позволят использовать только для образовательных задач или по медицинским показаниям.
  • Процедура: Документ должен пройти рассмотрение в профильном комитете перед голосованием в зале ВР.

Зачем вводят ограничения

Автор законодательной инициативы, народный депутат Георгий Мазурашу, отмечает, что главная цель - решить проблему отвлечения учеников от учебы. Ожидается, что такие меры помогут повысить уровень уважения к учителям и улучшить концентрацию школьников на предметах.

Нардеп аргументирует потребность в нововведении опытом европейских стран, в частности Нидерландов и Дании, где подобная практика уже успешно работает в течение полугода и более.

Исключения из правил

Согласно документу, полный запрет не предусматривается. Гаджеты позволят использовать в двух случаях:

  • для выполнения непосредственных образовательных задач (если это предусмотрено программой);
  • по медицинским показаниям (например, для контроля состояния здоровья).

Ожидаемый результат

По мнению автора, принятие закона позволит минимизировать сопутствующие проблемы, связанные с чрезмерным использованием технических средств, и будет способствовать созданию здоровой образовательной среды.

В заключение добавим, что документ находится на рассмотрении профильного комитета, после чего его вынесут на голосование в зал парламента.

Читайте также о том, что информация о якобы автоматических штрафах для родителей за пропуски занятий в школах не соответствует действительности. Подобную информацию распространяли недавно в СМИ.

Ранее мы писали о том, что с 1 сентября 2026 года ученики 9 классов будут изучать обновленный курс "Предпринимательство и финансовая грамотность". Соответствующий учебник уже разработали специалисты Национального банка Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Школа Смартфоны Образование в Украине
Новости
Украина готова к перемирию на Пасху, - Зеленский
Аналитика
