Смартфоны в школах могут запретить: в Раде готовят новые ограничения для учеников
В Верховной Раде зарегистрировали проект закона, который предусматривает ограничение использования гаджетов во время учебного процесса. Документ предлагает запретить ученикам пользоваться телефонами, планшетами и смарт-часами непосредственно во время уроков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект.
Главное:
- Суть инициативы: В Верховной Раде зарегистрирован проект закона об ограничении использования телефонов, планшетов и смарт-часов во время уроков.
- Цель: Уменьшить отвлечение учеников от образовательного процесса и повысить уровень уважения к учителям.
- Опыт ЕС: Автор документа ссылается на успешную практику Нидерландов и Дании, где такие правила действуют уже более полугода.
- Исключения: Гаджеты позволят использовать только для образовательных задач или по медицинским показаниям.
- Процедура: Документ должен пройти рассмотрение в профильном комитете перед голосованием в зале ВР.
Зачем вводят ограничения
Автор законодательной инициативы, народный депутат Георгий Мазурашу, отмечает, что главная цель - решить проблему отвлечения учеников от учебы. Ожидается, что такие меры помогут повысить уровень уважения к учителям и улучшить концентрацию школьников на предметах.
Нардеп аргументирует потребность в нововведении опытом европейских стран, в частности Нидерландов и Дании, где подобная практика уже успешно работает в течение полугода и более.
Исключения из правил
Согласно документу, полный запрет не предусматривается. Гаджеты позволят использовать в двух случаях:
- для выполнения непосредственных образовательных задач (если это предусмотрено программой);
- по медицинским показаниям (например, для контроля состояния здоровья).
Ожидаемый результат
По мнению автора, принятие закона позволит минимизировать сопутствующие проблемы, связанные с чрезмерным использованием технических средств, и будет способствовать созданию здоровой образовательной среды.
В заключение добавим, что документ находится на рассмотрении профильного комитета, после чего его вынесут на голосование в зал парламента.
Читайте также о том, что информация о якобы автоматических штрафах для родителей за пропуски занятий в школах не соответствует действительности. Подобную информацию распространяли недавно в СМИ.
Ранее мы писали о том, что с 1 сентября 2026 года ученики 9 классов будут изучать обновленный курс "Предпринимательство и финансовая грамотность". Соответствующий учебник уже разработали специалисты Национального банка Украины.