Смартфони у школах можуть заборонити: у Раді готують нові обмеження для учнів

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, який передбачає обмеження використання гаджетів під час навчального процесу. Документ пропонує заборонити учням користуватися телефонами, планшетами та смартгодинниками безпосередньо під час уроків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект .

Навіщо вводять обмеження

Автор законодавчої ініціативи, народний депутат Георгій Мазурашу, зазначає, що головна мета - вирішити проблему відволікання учнів від навчання. Очікується, що такі заходи допоможуть підвищити рівень поваги до вчителів та покращити концентрацію школярів на предметах.

Нардеп аргументує потребу в нововведенні досвідом європейських країн, зокрема Нідерландів та Данії, де подібна практика вже успішно працює протягом пів року та більше.

Винятки з правил

Згідно з документом, повна заборона не передбачається. Гаджети дозволять використовувати у двох випадках:

для виконання безпосередніх освітніх завдань (якщо це передбачено програмою);

за медичними показниками (наприклад, для контролю стану здоров’я).

Очікуваний результат

На думку автора, ухвалення закону дозволить мінімізувати супутні проблеми, пов’язані з надмірним використанням технічних засобів, та сприятиме створенню здорового освітнього середовища.

Насамкінець додамо, що документ перебуває на розгляді профільного комітету, після чого його винесуть на голосування у залу парламенту.