Забудьте о Premiere Pro: Google запускает ИИ-монтаж видео в Photos

Google объявила о запуске инновационного инструмента для пользователей своего облачного хранилища. Новая функция получила название Video Remix и была интегрирована непосредственно в приложение Google Photos.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google .

Благодаря интеграции передовой мультимодальной нейросети Gemini Omni, пользователи теперь могут полностью трансформировать и переосмысливать свои сохраненные видео без необходимости изучать сложные профессиональные программы монтажа.

Быстрый монтаж с помощью текстовых подсказок

Новая функция расположена во вкладке "Создать" (Create) внутри приложения Google Photos.

Там пользователям становится доступной разветвленная библиотека шаблонов и инструментов для кастомизации. Вместо длительного ручного редактирования достаточно ввести текстовый запрос (промпт) для ИИ.

К примеру, Gemini можно попросить наложить на видео уникальный художественный акварельный фильтр, сменить мрачную и темную колористику сцены на яркое утреннее освещение или полностью заменить оригинальный фон на совершенно другую локацию.

Разработчики Google уверяют, что обработка промпта и генерация обновленного видео занимает всего несколько секунд.

Возможности Gemini Omni

Ядром новой технологии стала модель Gemini Omni, анонсированная на майской конференции разработчиков. Нейросеть рассматривается как прямой преемник предыдущих моделей Nano Banana и генератора видео Veo 3.1.

Ключевое преимущество Omni состоит в том, что ИИ-модель способна принимать значительно более широкий спектр входных данных и гораздо лучше понимает законы физики - гравитацию и кинетическую энергию. Благодаря этому сгенерированные или измененные сцены смотрятся максимально реалистично.

Помимо базового изменения стилистики, инструмент позволяет пользователям интегрировать в видео собственные цифровые аватары.

Для защиты авторского права и предотвращения распространения фейков все созданные с помощью ИИ ролики автоматически маркируются невидимыми водяными знаками с помощью фирменной технологии защиты SynthID от Google DeepMind.

Доступность новой функции

На первом этапе развертывания инструмент Video Remix не будет бесплатным для всех пользователей.

Google открывает доступ к функции поэтапно. Начиная с 8 июля обновление становится доступным для подписчиков тарифных планов Google AI Plus, Pro и Ultra.

География первой волны релиза охватывает территорию США и несколько избранных стран, после чего ИИ-редактор планируют масштабировать на весь мир.