В Украине вводят банкноту 2000 гривен: когда она появится и как будет выглядеть

В Украине появится новая банкнота. В обращение будет введена новая самая высокая купюра номиналом 2000 гривен с изображением поэта-шестидесятника Василия Стуса.

Об этом во время пресс-брифинга заявил глава НБУ Андрей Пышный, передает корреспондент РБК-Украина .

Главное: Дата выхода : Банкнота поступит в обращение 4 сентября 2026 года.

: Банкнота поступит в обращение 4 сентября 2026 года. Причины введения банкноты: Доля тысячегривневых купюр в обращении достигла критических 55%, а средняя зарплата в Украине выросла до 30 961 гривны.

Доля тысячегривневых купюр в обращении достигла критических 55%, а средняя зарплата в Украине выросла до 30 961 гривны. Оптимизация логистики : Новый номинал позволит государству и банкам существенно сократить расходы по перевозке и хранению наличных денег.

: Новый номинал позволит государству и банкам существенно сократить расходы по перевозке и хранению наличных денег. Характеристики: На купюре изображен поэт-шестидесятник Василий Стус. Купюра будет более 20 современных элементов защиты от подделки.

Характеристики новой 2000 гривневой банкноты

Глава НБУ также сообщил, что новая банкнота выйдет в обращение 4 сентября этого года - в день памяти Василия Стуса.

Защита банкноты: Новая купюра содержит по меньшей мере 20 современных элементов защиты, что существенно усиливает ее безопасность от фальсификации, хотя украинская валюта и так является одной из самых защищенных в мире, отметил Пышный.

Фото: Банкнота номиналом 2 000 гривен (лицевая сторона)

На 2000 гривневой банкноте изображен Василий Стус - выдающийся украинский поэт, переводчик, политзаключенный и диссидент, один из самых ярких представителей движения шестидесятников.

Его портрет размещен на лицевой стороне новой купюры, а справа от портрета можно рассмотреть его подпись (В. Стус).

Фото: глава Нацбанка презентовал купюру номиналом 2000 грн, такой вид она выглядит с двух сторон (РБК-Украина)

В левом нижнем углу большим жирным шрифтом нанесено число "2000", перед которым размещен графический символ гривны "₴". Также вертикальный номинал "2000" виднеется на защитной ленте справа.

Номинал словом: Справа вдоль края вертикально нанесена надпись "ДВЕ ТЫСЯЧИ".

Текстовые надписи:

В верхнем левом углу - "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ".

В верхней правой части - "УКРАИНА" вместе с государственным гербом (Тризубом).

Также у банкноты есть элементы защиты и графические символы. В верхнем левом углу нанесен серийный номер красным цветом.

Банкнота выполнена преимущественно в фиолетово-синих и розовых тонах.

Почему на купюре изобразили именно Василия Стуса

Пышный пояснил, что визуальный ряд гривны исторически отражает тягость нашей культуры от Киевской Руси до современности, и фигура Стуса идеально завершает этот хронологический ряд на банкноте высшего номинала.

Глава НБУ назвал выдающегося поэта "совестью нации" и моральным абсолютом, чья готовность бороться за правду до конца максимально отзывается в сердце каждого украинца, сегодня защищающего свободу.

Пышный также признался, что окончательную точку в выборе персоналии поставили украинские дети, которые во время конкурса от Музея денег без всяких подсказок изобразили на эскизах новых купюр именно Василия Стуса.

"Музей денег НБУ предложил детям изобразить историческую фигуру, которую они хотели бы видеть на банкнотах. Шесть детских работ на банкнотах нового номинала изобразили именно Василия Стуса. После этого у меня лично не было никаких сомнений", - сказал глава НБУ.

Зачем Украине новый номинал

По словам главы Национального банка Украины, запуск нового номинала обусловлен потребностью в оптимизации наличного обращения и логистических процессов.

В частности, в 2025 году Нацбанк перевез сотни тонн банкнот номиналами 200, 500 и 1000 гривен (вес транспортировки только 200-гривневых купюр составил 224 тонны, 500-гривневых - 264 тонны, а 1000-гривневых - 245 тонн). Внедрение большего номинала должно существенно разгрузить эту систему.

Оптимизация логистики: Замещение новой банкнотой купюр номиналом 1000 грн сократит расходы на логистику в 2 раза, номинала 500 грн - в 4 раза, а номинала 200 грн - в 10 раз.

Экономия средств: Сократятся общие расходы государства на транспортировку, обслуживание и хранение наличных денег.

Стимул для сбережений: Новая купюра будет способствовать тезаврации (сбережению) именно в национальной валюте, а не в иностранной.

Как заявил пышный, за последние 7 лет объем наличных денег в обращении существенно вырос - примерно с 390 миллиардов гривен до более 970 миллиардов гривен. Это предопределено как номинальным ростом масштабов украинской экономики, так и ценовыми факторами.

Несмотря на увеличение массы наличных денег, доля безналичных расчетов карточками стремительно растет. В 2019 году она составляла 82%, на момент полномасштабного вторжения - 90%, а в 2026 году достигла 96% по количеству сделок. Война не остановила этот процесс.

Потребность в наличных деньгах во время войны: Опыт полномасштабной войны продемонстрировал значительную ценность наличных денег для обеспечения устойчивости на прифронтовых территориях и во время кризисных ситуаций, когда населению необходима уверенность в доступности денег.

Экономические предпосылки для введения 2000 гривен

Глава национального банка объяснил потребности введения новой банкноты:

Изменение структуры банкнот: Доля банкнот наивысшего номинала является традиционным триггером для введения нового номинала. В 2019 году перед введением купюры в 1000 гривен доля 500-гривневых банкнот достигла 55%. По состоянию на 1 июля 2026 доля банкнот номиналом 1000 гривен также достигла критической отметки в 55%.

Рост заработных плат По сравнению с 2019 годом, когда среднемесячная зарплата составляла чуть более 10 000 гривен, в мае 2026 года она выросла втрое - до 30 961 гривны. Раньше для выдачи средней зарплаты крупнейшими купюрами нужно было 20 банкнот, а до введения номинала 2000 гривен - уже 30 банкнот.

Инфляционные и курсовые факторы: С момента введения предыдущего номинала (в 2019 году по сравнению с 2006-м) цены по индексу инфляции выросли в 4,5 раза, а в 2026 году по сравнению с 2019-м - вдвое. Официальный среднегодовой курс гривны по отношению к доллару за эти годы также изменился, и стоимость 100 долларов США в 2025-2026 годах (свыше 4100 грн) теперь вдвое превышает новый номинал в 2000 гривен.

Другие преимущества от введения нового номинала: