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Смарт-очки Apple задерживаются: компания боится повторить ошибки Meta

10:06 27.07.2026 Пн
2 мин
Техногигант хочет избежать очевидных рисков?
aimg Ольга Завада
Apple готовит умные очки с максимальной защитой (фото: Pexels)

Apple отложила анонс своих первых умных очков. Купертино дорабатывает функции конфиденциальности, чтобы избежать скандалов вокруг скрытой слежки, с которыми уже столкнулась Meta.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический отчет технологического эксперта Марка Гурмана для Bloomberg.

Почему анонс устройства отложили?

Презентация смарт-очков N50 должна была состояться позже в этом году, а релиз ожидался в начале 2027 года. Однако Apple сменила график и планирует показать гаджет на конференции WWDC в июне 2027 года. Цель - дать разработчикам время на создание приложений.

Главной причиной задержки стало желание компании создать надежные механизмы приватности. Указывается, что гаджеты Meta уже запретили в некоторых судах, школах и заведениях по всему миру.

Специалисты Apple тестируют прототипы, которые будут обрабатывать данные только на самом устройстве и не будут использовать распознавание лиц.

Также рассматриваются варианты камер, которые будут только анализировать пространство для искусственного интеллекта без возможности хранить фото или видео .

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Новые Apple Watch и интеграция в авто

Параллельно компания завершает тестирование трех новых моделей смарт-часов. Речь идет о Apple Watch Series 12 в двух версиях и Apple Watch Ultra 4 под кодовым обозначением N240.

Внешний дизайн устройств почти не изменится, однако гаджеты получат существенный рост скорости и новые функции для отслеживания здоровья.

Кроме того, Apple объявила о сотрудничестве с Ford. Навигационный сервис Apple Maps будет встроен непосредственно в автомобиле автопроизводителя, независимо от системы CarPlay.

Более интересного: Samsung хочет сделать смарт-очки безопаснее гаджетов Meta: как именно

Лизинг устройств и обновления Mac

Напомним, что компания готовится запустить новую лизинговую программу Apple Upgrade при поддержке финансового сервиса Klarna. Она заменит предыдущую программу обновления iPhone и изменит правила приобретения техники.

При этом Apple готовит масштабное обновление всей линейки компьютеров Mac, включая новые версии Air, Pro, iMac, Mac mini и Mac Studio.

В то же время в разработке находится обновление iOS 26.6, которое подготовит смартфоны к оптимизации данных для работы нового искусственного интеллекта Siri в iOS 27.

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