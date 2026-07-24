Смарт-очки Meta вызвали скандал: Instagram начал массовые баны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider .

Прачечные и пожизненный бан

CEO Instagram Адам Моссери заявил, что платформа больше не будет терпеть контент, который создается "путем издевательств или скрытой съемки других людей".

По его словам, видео с неадекватным поведением в отношении работников сферы обслуживания или прохожих на улице будут немедленно удаляться, а аккаунты авторов будут блокироваться.

"Если вы публикуете контент, использующий людей в своих интересах и подвергающий их притеснениям, мы удалим этот контент", - отметил Моссери в своих историях в Instagram на прошлой неделе.

"Мы не хотим, чтобы люди тайно снимали на видео других людей, преследовали их, а затем публиковали эти видео на нашей платформе. Поэтому мы пытаемся бороться с этими всеми возможными способами", - добавил он.

Под зачистку уже попали несколько известных блоггеров, регулярно снимавших женщин и девушек в публичных местах без их ведома. Представители Meta официально подтвердили удаление этих профилей из-за нарушений правил по травле и преследованию.

Проблема светодиода и "взлом" очков

Для защиты конфиденциальности смарт-очки Meta оборудованы специальным индикатором, который светится во время записи. Однако пользователи нашли способы обходить это ограничение.

Как именно?

Маскировка индикатора: светодиод заклеивали пленкой, лентой или даже просверливали.

Специальный "взлом": в сети появились "мастера", предлагавшие услуги по модификации гаджета для съемки без светового сигнала.

Слабость защиты: даже в рабочем состоянии светодиод остается малозаметным на улице при ярком дневном освещении.

В ответ разработчики выпустили программное обновление, полностью выключающее камеру устройства, если система пытается заблокировать или повредить индикатор записи.

Репутационные риски

Из-за массового использования устройства для несанкционированной съемки женщин в публичных местах умные очки получили в сети оскорбительные прозвища.

Технологические эксперты, в свою очередь, отмечают, что это наносит серьезный удар по имиджу продукта и угрожает будущим продажам смарт-гаджетов.

Пока неизвестно, остановят ли новое обновление ПО и блокировку аккаунтов нарушителей. Со всем тем, Meta вынуждена активно реагировать на проблему, в создании которой компания Цукерберг сыграла непосредственную роль.