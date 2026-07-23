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Сенсорные OLED, новые чипы и ИИ: Apple полностью обновит Mac

12:13 23.07.2026 Чт
2 мин
Мощный апргрейд запланирован на ближайшие годы
aimg Ольга Завада
Сенсорные OLED, новые чипы и ИИ: Apple полностью обновит Mac Apple меняет концепцию своих ноутбуков (фото: Pexels)
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Apple готовит масштабное обновление всей линейки Mac. Компания планирует выпустить новые процессоры, перевести ПК на OLED-дисплеи, обновить дизайн отдельных моделей и сделать их лучше приспособленными для работы с ИИ.

Об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на отчет технического аналитика Марка Гурмана для Bloomberg.

Обновление линейки MacBook

Важнейшим новшеством станет появление первых в истории макбуков с сенсорными OLED-экранами.

Новая премиальная серия, известная под кодовыми названиями K114 и K116, с рабочим названием MacBook Ultra, получит

  • экраны на 14 и 16 дюймов,
  • адаптированный интерфейс macOS 27,
  • будет построена на процессорах M5 Pro и M5 Max.

Релиз устройств ожидается в конце этого года или начале 2027 года.

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Другие ключевые изменения в линейке

Бюджетный MacBook Neo: готовится следующая версия доступного лэптопа, которая получит чип A19 Pro (к слову, он дебютирует в iPhone 17 Pro), увеличен объем оперативной памяти и новые варианты цветов корпуса.

Базовый 14-дюймовый MacBook Pro осенью получит обновление с процессором M6, а в 2027 году выйдет полностью редизайненная версия этого устройства на базе нового поколения M7.

Серия MacBook Air: 13- и 15-дюймовые модели обновят на базе чипов M6 в 2027 году, а переход этой линейки на OLED-дисплее запланирован ориентировочно на 2028 год.

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Обновление настольных Mac и влияние дефицита компонентов

Осенью ожидается выход новых моноблоков iMac на базе чипов M5, а в долгосрочной перспективе Apple планирует оснастить OLED-матрицами этот тип устройств.

Чего ждать профессиональным настольным ПК

Mac mini и Mac Studio: тестируются новые конфигурации Mac mini с процессорами M5 Pro и M6, а также Mac Studio на чипах M5 Max и M5 Ultra.

Задержки поставки: из-за высокого спроса со стороны ИИ-разработчиков и глобального дефицита микросхем памяти (DRAM) сроки отгрузки текущих моделей задерживаются на несколько месяцев.

Точные сроки релиза новых поколений зависят от стабилизации снабжения компонентов.

Отметим, что в июне Apple уже повысила цены на компьютеры Mac. На фоне удорожания оперативной памяти и запуска официальных программ лизинга оборудования аналитики предусматривают возможность роста стоимости новых моделей от разработчиков Купертино.

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