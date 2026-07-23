Сенсорные OLED, новые чипы и ИИ: Apple полностью обновит Mac
Apple готовит масштабное обновление всей линейки Mac. Компания планирует выпустить новые процессоры, перевести ПК на OLED-дисплеи, обновить дизайн отдельных моделей и сделать их лучше приспособленными для работы с ИИ.
Об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на отчет технического аналитика Марка Гурмана для Bloomberg.
Обновление линейки MacBook
Важнейшим новшеством станет появление первых в истории макбуков с сенсорными OLED-экранами.
Новая премиальная серия, известная под кодовыми названиями K114 и K116, с рабочим названием MacBook Ultra, получит
- экраны на 14 и 16 дюймов,
- адаптированный интерфейс macOS 27,
- будет построена на процессорах M5 Pro и M5 Max.
Релиз устройств ожидается в конце этого года или начале 2027 года.
Другие ключевые изменения в линейке
Бюджетный MacBook Neo: готовится следующая версия доступного лэптопа, которая получит чип A19 Pro (к слову, он дебютирует в iPhone 17 Pro), увеличен объем оперативной памяти и новые варианты цветов корпуса.
Базовый 14-дюймовый MacBook Pro осенью получит обновление с процессором M6, а в 2027 году выйдет полностью редизайненная версия этого устройства на базе нового поколения M7.
Серия MacBook Air: 13- и 15-дюймовые модели обновят на базе чипов M6 в 2027 году, а переход этой линейки на OLED-дисплее запланирован ориентировочно на 2028 год.
Обновление настольных Mac и влияние дефицита компонентов
Осенью ожидается выход новых моноблоков iMac на базе чипов M5, а в долгосрочной перспективе Apple планирует оснастить OLED-матрицами этот тип устройств.
Чего ждать профессиональным настольным ПК
Mac mini и Mac Studio: тестируются новые конфигурации Mac mini с процессорами M5 Pro и M6, а также Mac Studio на чипах M5 Max и M5 Ultra.
Задержки поставки: из-за высокого спроса со стороны ИИ-разработчиков и глобального дефицита микросхем памяти (DRAM) сроки отгрузки текущих моделей задерживаются на несколько месяцев.
Точные сроки релиза новых поколений зависят от стабилизации снабжения компонентов.
Отметим, что в июне Apple уже повысила цены на компьютеры Mac. На фоне удорожания оперативной памяти и запуска официальных программ лизинга оборудования аналитики предусматривают возможность роста стоимости новых моделей от разработчиков Купертино.