Apple позволит платить за iPhone частями: что известно

Apple изменяет подход к продаже фирменных устройств. С 28 июля компания запустит в США программу Apple Upgrade, работающую по лизинговой модели. Решения воплотят совместно с Klarna.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический отчет Марка Гурмана для Bloomberg .

Принцип работы и условия лизинга

Программа Apple Upgrade функционирует по аналогии с автомобильным лизингом или подпиской.

Клиент получает устройство в пользование с ежемесячной оплатой и имеет несколько вариантов действий:

выкупить гаджет досрочно во время действия сделки,

обменять устройство на более новую модель до истечения срока,

оставить устройство себе по истечении срока,

вернуть гаджет компании.

Заметим, что некоторые транзакции предусматривают дополнительную комиссию.

Для участия в программе пользователям необходимо пройти упрощенную проверку кредитоспособности.

Сроки лизинговых сделок зависят от категории устройства:

24 месяца - для смартфонов iPhone и смартчасов Apple Watch;

36 месяцев - для компьютеров Mac и планшетов iPad.

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Изменение моделей финансирования

Запуск Apple Upgrade состоится на фоне повышения цен на Mac, iPad и другие устройства из-за глобального дефицита чипов памяти, а также ожидаемого роста стоимости новых моделей iPhone осенью.

Компания будет позиционировать лизинг как способ уменьшить ежемесячную финансовую нагрузку на покупателей по сравнению с действующими программами кредитования.

В связи с запуском нового сервиса Apple прекратит прием новых заявок в действующие программы - iPhone Upgrade Program и стандартное финансирование.

Новые ограничения

Среди ключевых отличий и ограничений Apple Upgrade Гурман отмечает отсутствие расширенной гарантии AppleCare в комплекте.

Также программа не будет распространяться на базовые и бюджетные модели, включая Apple Watch SE, базовый iPad, iPhone 16 и MacBook Neo. Покупка устройств для бизнеса и образовательных учреждений через Apple Upgrade также не предусмотрена.

Заметим, что ранее Apple разрабатывала собственную внутреннюю систему подписки на оборудование, однако отменила проект еще в 2024 году. Принимая во внимание опыт, благодаря партнерству с Klarna компания реализует лизинговую модель без принятия на себя прямых финансовых рисков.