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В "Слуге народа" заявили, что никакого наступления на антикоррупционную инфраструктуру не было

Украина, Среда 23 июля 2025 17:08
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В "Слуге народа" заявили, что никакого наступления на антикоррупционную инфраструктуру не было Фото: глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Принятие законопроекта №12414 не предусматривает никаких изменений в деятельности антикоррупционных органов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"В этом документе нет и никогда не было ни одного слова о ликвидации НАБУ, САП или НАПК. Закон не трогает инфраструктуру НАБУ и САП, этого не было даже в планах. НАБУ продолжает работать, САП продолжает работать", - отметил депутат.

По его словам, утверждения о демонтаже антикоррупционной инфраструктуры не соответствуют действительности.

"Ни о каком наступлении на антикоррупционную инфраструктуру речь не идет и не шла за весь созыв этого парламента", - подчеркнул Арахамия.

Он также отметил, что команда "Слуги народа" последовательно поддерживает укрепление антикоррупционных органов, в частности через принятие ряда законодательных инициатив в предыдущие годы:

  • о прослушивании подозреваемых НАБУ (№1009);
  • об усилении независимости НАПК (№1029);
  • о разблокировании работы Высшего антикоррупционного суда (№1025);
  • об отмене депутатской неприкосновенности (№7203);
  • возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение и ложь в декларациях (№1031, №4651).

Арахамия также сообщил, что состоялась встреча президента Украины с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, по итогам которой достигнута договоренность о разработке совместного плана действий для усиления эффективности системы.

"Как только будет представлен общий план действий, мы в Верховной Раде готовы политически это поддержать, предоставить ресурсы и принять необходимые решения", - подытожил он.

Принятие закона №12414

Напомним, до этого, 22 июля Верховная Рада поддержала законопроект №12414, который предусматривает урезание полномочий НАБУ и САП.

Добавим, что а этом фоне в Киеве и нескольких других городах прошли акции протеста. Несмотря на это, вечером, 22 июля, президент Владимир Зеленский принял законопроект №12414.

До этого Арахамия заявлял, что в "Слуге народа" осознают общественное недовольство и пообещали поддержать будущий план действий по НАБУ и САП. Кроме того, 23 июля Зеленский провел встречу с главами правоохранительных и антикоррупционных органов на фоне протестов из-за закона №12414, анонсировав "совместный план".

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