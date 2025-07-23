У "Слузі народу" заявили, що жодного наступу на антикорупційну інфраструктуру не було
Ухвалення законопроєкту №12414 не передбачає жодних змін у діяльності антикорупційних органів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата, голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.
“У цьому документі немає і ніколи не було жодного слова про ліквідацію НАБУ, САП або НАЗК. Закон не чіпає інфраструктуру НАБУ і САП, цього не було навіть у планах. НАБУ продовжує працювати, САП продовжує працювати", - зазначив депутат.
За його словами, твердження про демонтаж антикорупційної інфраструктури не відповідають дійсності.
"Про жоден наступ на антикорупційну інфраструктуру не йдеться і не йшлося за все скликання цього парламенту", - підкреслив Арахамія.
Він також зазначив, що команда "Слуги народу" послідовно підтримує зміцнення антикорупційних органів, зокрема через ухвалення низки законодавчих ініціатив у попередні роки:
- про прослуховування підозрюваних НАБУ (№1009);
- про посилення незалежності НАЗК (№1029);
- про розблокування роботи Вищого антикорупційного суду (№1025);
- про скасування депутатської недоторканності (№7203);
- повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення та брехню в деклараціях (№1031, №4651).
Арахамія також повідомив, що відбулася зустріч президента України з керівниками правоохоронних і антикорупційних органів, за підсумками якої досягнуто домовленості про розробку спільного плану дій для посилення ефективності системи.
"Як тільки буде представлений загальний план дій, ми у Верховній Раді готові політично це підтримати, надати ресурси й ухвалити необхідні рішення", - підсумував він.
Прийняття закону №12414
Нагадаємо, до цього, 22 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт №12414, який передбачає урізання повноважень НАБУ та САП.
Додамо, що а цьому тлі в Києві та кількох інших містах відбулися акції протесту. Попри це, ввечері, 22 липня, президент Володимир Зеленський законопроєкт №12414.
До цього Арахамія заявляв, що у "Слузі народу" усвідомлюють суспільне невдоволення і пообіцяли підтримати майбутній план дій щодо НАБУ та САП. Крім того, 23 липня Зеленський провів зустріч з головами правоохоронних та антикорупційних органів на тлі протестів через закон №12414, анонсувавши "спільний план".
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