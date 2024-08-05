ua en ru
Пн, 05 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В "Слуге народа" объяснили, проигрывает ли Украина информационную войну России

Украина, Понедельник 05 августа 2024 09:24
UA EN RU
В "Слуге народа" объяснили, проигрывает ли Украина информационную войну России Фото: информационная война РФ против Украины (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова, Милан Лелич

Исполнительная власть и государственные органы в Украине коммуницируют достаточно активно. В настоящее время наше государство не проигрывает информационную войну России, но постоянно находится "на грани".

Об этом в интервью сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.

Как отметил Потураев, в Украине есть информационная политика и ее качество "неплохое".

"Там есть дыры, там есть определенные ошибки, но достаточно все активно коммуницируют - и Офис, и Кабмин, и госорганы, и Совет, и комитеты. Но не все одинаково качественно", - заметил он.

Потураев объяснил, что Украина не проигрывает информационную войну, однако в то же время постоянно находится "на грани".

"Сейчас уже начали широко использовать искусственный интеллект, гораздо быстрее, чем я прогнозировал. Я считаю, что мы не готовы к этому по состоянию на сегодняшний день, и Запад не в полной мере был готов", - сказал он.

Дезинформация во время войны РФ против Украины

Следует отметить, что Россия систематически проводит информационные кампании, направленные на дискредитацию Украины и ее военных сил перед мировым политическим обществом.

Также россияне регулярно распространяют свою дезинформацию среди украинцев с целью запугать мирное население.

Также в РФ придумали фейк о том, что Молдова якобы готова экстрадировать всех украинских мужчин в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Верховная рада Слуга народа
NEWS
Сила ветра. Что с ветровой энергетикой в Украине и топ-5 самых мощных станций
Сила ветра. Что с ветровой энергетикой в Украине и топ-5 самых мощных станций
DAILY
Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке