Спецслужбы РФ распространяли фейки в Харькове при помощи дронов
Российские оккупанты использовали свои разведывательные дроны, чтобы распространять дезинформацию среди жителей Харькова и области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi в Telegram.
Как отметили в Центре, россияне подключали системы Leer-3, которые имитируют базовые станции сотовой связи, к своим дронам "Орлан-10". Через такие системы враг отправлял жителям Харьковской области большое количество текстовых сообщений с фейками.
При этом издание Reuters сообщало, что такую тактику распространения дезинформации через SMS и Telegram применяли Федеральная служба безопасности РФ и Главное разведывательное управление РФ во время наступления оккупантов в Харьковской области.
Также для распространения фейков в Харьковской области россияне, как и обычно, пользовались ботофермами.
"Среднее количество сообщений с дезинформацией о войне возросло до более чем 2500 в день в мае (во время российского наступления в Харьковской области) по сравнению с 200 в день в марте", - рассказали в Центре.
С начала полномасштабной войны украинским спецслужбам удалось заблокировать работу 86 российских ботоферм в Украине, которые контролировали 3 млн учетных записей в соцсетях. РФ преимущественно пользуется для распространения фейков в Украине и Европе TikTok и Telegram.
Фейки россиян
Напомним, россияне регулярно распространяют свою дезинформацию среди украинцев. Одна из главных целей врага - запугать мирное население.
В частности, недавно оккупанты нафантазировали, что они зашли в город Торецк Донецкой области. Как отмечал начальник Торецкой ГВА Василий Чинчик, это "чистой воды дезинформация".
Также в РФ выдумали фейк о том, что Молдова якобы готова экстрадировать всех украинских мужчин в Украину.
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