ua en ru
Ср, 31 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Спецслужбы РФ распространяли фейки в Харькове при помощи дронов

Среда 31 июля 2024 17:21
UA EN RU
Спецслужбы РФ распространяли фейки в Харькове при помощи дронов Иллюстративное фото: россияне при помощи "Орлан-10" распространяли фейки в Харькове (t.me/milinua)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты использовали свои разведывательные дроны, чтобы распространять дезинформацию среди жителей Харькова и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi в Telegram.

Как отметили в Центре, россияне подключали системы Leer-3, которые имитируют базовые станции сотовой связи, к своим дронам "Орлан-10". Через такие системы враг отправлял жителям Харьковской области большое количество текстовых сообщений с фейками.

При этом издание Reuters сообщало, что такую тактику распространения дезинформации через SMS и Telegram применяли Федеральная служба безопасности РФ и Главное разведывательное управление РФ во время наступления оккупантов в Харьковской области.

Также для распространения фейков в Харьковской области россияне, как и обычно, пользовались ботофермами.

"Среднее количество сообщений с дезинформацией о войне возросло до более чем 2500 в день в мае (во время российского наступления в Харьковской области) по сравнению с 200 в день в марте", - рассказали в Центре.

С начала полномасштабной войны украинским спецслужбам удалось заблокировать работу 86 российских ботоферм в Украине, которые контролировали 3 млн учетных записей в соцсетях. РФ преимущественно пользуется для распространения фейков в Украине и Европе TikTok и Telegram.

Фейки россиян

Напомним, россияне регулярно распространяют свою дезинформацию среди украинцев. Одна из главных целей врага - запугать мирное население.

В частности, недавно оккупанты нафантазировали, что они зашли в город Торецк Донецкой области. Как отмечал начальник Торецкой ГВА Василий Чинчик, это "чистой воды дезинформация".

Также в РФ выдумали фейк о том, что Молдова якобы готова экстрадировать всех украинских мужчин в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине Фейки Дрони
NEWS
Зеленский подписал закон для реструктуризации государственного долга
Зеленский подписал закон для реструктуризации государственного долга
DAILY
Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая
Ростислав Шаправский, Руслан Кисляк Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая