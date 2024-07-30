В Молдове опровергли российский фейк об экстрадиции украинских мужчин

Российские пропагандисты распространили информацию, что Молдова готова немедленно экстрадировать в Украину мужчин призывного возраста. Об этом якобы заявил министр иностранных дел страны Михай Попшой. В МИДе утверждают, что это часть умышленной дезинформационной кампании РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

"Михай Попшой никогда не делал подобных заявлений. Когда министр делает публичное заявление, его публикуют на коммуникационных платформах МИД и министра. Неправдивое приписывание несуществующих заявлений - это часть умышленной дезинформационной кампании, направленной против Молдовы с целью внести раскол в общество или дезинформировать его", - отметили в МИДе.

Возвращение украинских мужчин из-за границы

Напомним, ранее в некоторых странах ЕС заявляли, что будут способствовать возвращению мужчин призывного возраста в Украину. Это произошло после того, как Украина приостановила предоставление консульских услуг мужчинам от 18 до 60 лет. В украинском МИДе это решение назвали вопросом справедливости.

Однако консульские услуги возобновили 18 мая в соответствии с новыми положениями закона о мобилизации.

Добавим, недавно сообщалось, что Киев обсуждает с Кишиневом возвращение домой украинских уклонистов, которые выехали из страны незаконно и остаются в Молдове. Определенное количество таких беглецов, которых остановили молдавские пограничники, получают в Молдове убежище.

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