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В Молдове опровергли российский фейк об экстрадиции украинских мужчин

Молдова, Вторник 30 июля 2024 17:58
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В Молдове опровергли российский фейк об экстрадиции украинских мужчин Фото: министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой (facebook.com/mihai.popsoi)
Автор: Татьяна Степанова

Российские пропагандисты распространили информацию, что Молдова готова немедленно экстрадировать в Украину мужчин призывного возраста. Об этом якобы заявил министр иностранных дел страны Михай Попшой. В МИДе утверждают, что это часть умышленной дезинформационной кампании РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

"Михай Попшой никогда не делал подобных заявлений. Когда министр делает публичное заявление, его публикуют на коммуникационных платформах МИД и министра. Неправдивое приписывание несуществующих заявлений - это часть умышленной дезинформационной кампании, направленной против Молдовы с целью внести раскол в общество или дезинформировать его", - отметили в МИДе.

В ведомстве призвали граждан проверять первоисточники информации.

Возвращение украинских мужчин из-за границы

Напомним, ранее в некоторых странах ЕС заявляли, что будут способствовать возвращению мужчин призывного возраста в Украину. Это произошло после того, как Украина приостановила предоставление консульских услуг мужчинам от 18 до 60 лет. В украинском МИДе это решение назвали вопросом справедливости.

Однако консульские услуги возобновили 18 мая в соответствии с новыми положениями закона о мобилизации.

Добавим, недавно сообщалось, что Киев обсуждает с Кишиневом возвращение домой украинских уклонистов, которые выехали из страны незаконно и остаются в Молдове. Определенное количество таких беглецов, которых остановили молдавские пограничники, получают в Молдове убежище.

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Молдова Фейки Мобилизация в Украине
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