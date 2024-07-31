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ВСУ контролируют Торецк. В ГВА объяснили фейк по "заходу" РФ в город

Торецк, Среда 31 июля 2024 14:27
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ВСУ контролируют Торецк. В ГВА объяснили фейк по "заходу" РФ в город Фото: Торецк (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные контролируют Торецк Донецкой области. А информация о якобы "заходе" россиян в город, фейк.

Об этом заявил начальник Торецкой ГВА Василий Чинчик, пишет РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Да. К сожалению, враг ведет также информационные войны. И я подтверждаю, что город Торецк остается свободным украинским городом, который просто страдает от сокрушительных обстрелов со стороны агрессора. Но город свободен, он украинский", - сказал он.

По его словам, ВСУ контролируют город, они защищают территорию, так что "эта информация чистой воды дезинформация", которая врагом используется для дестабилизации в информационном пространстве и влияния на мнения среди населения, остающегося в обществе и в целом в Украине.

Он также добавил, что ВСУ удалось остановить активные боевые действия, продвигавшиеся со стороны врага.

Ситуация в районе Торецка

Утром 30 июля в сети заявили о напряженной ситуации наа Торецком направлении. Якобы россияне уже "перешли в непосредственно границы Торецка". Позже в ЦПД опровергли информацию о заходе оккупантов в Торецк.

По данным Генштаба на 31 июля, россияне 23 раза пытался вклиниться в оборону ВСУ на Торецком направлении в районах населенных пунктов Пивничное, Торецк, Нью-Йорк и Зализное.

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