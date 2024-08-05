В "Слузі народу" пояснили, чи Україна програє інформаційну війну Росії

Виконавча влада та державні органи в Україні комунікують достатньо активно. На даний час наша держава не програє інформаційну війну Росії, втім постійно знаходиться "на межі".

Про це в інтервʼю РБК-Україна повідомив голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв.

Як зазначив Потураєв, в Україні є інформаційна політика і її якість "непогана".

"Там є дірки, там є певні помилки, але достатньо всі активно комунікують - і Офіс, і Кабмін, і держоргани, і Рада, і комітети. Але не всі однаково якісно", - зауважив він.

Потураєв пояснив, що Україна не програє інформаційну війну, однак водночас постійно знаходиться "на межі".

"Зараз вже почали широко використовувати штучний інтелект, значно швидше, ніж я прогнозував. Я вважаю, що ми не готові до цього станом на сьогодні, і Захід не повною мірою був готовий", - сказав він.