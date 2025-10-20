"Служба родине" вместо школы: двух украинских подростков спасли из оккупации

Двух украинских подростков удалось спасти с временно оккупированных территорий. Ребята пережили годы жизни под контролем оккупационных властей.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
По его словам, 18-летний парень жил в городе, где российские оккупанты полностью заменили украинскую школьную программу на пропаганду. Учителей заставляли переходить на российские образовательные стандарты, а в классы приходили военные с лекциями о "службе Родине".
"Парень понимал, что единственный вариант будущего там - это принудительная мобилизация в армию оккупанта", - пишет Ермак.
Другой, 20-летний парень провел под оккупацией почти три года. За это время он пережил изоляцию, унижения, постоянные проверки и обыски со стороны оккупационных военных. Его сестре удалось раньше выехать на подконтрольную Украине территорию, и именно она убедила брата сделать этот шаг.
Теперь оба парня находятся в безопасности, рядом с родными. Они начинают новую жизнь в свободной Украине - без страха, давления и оккупационного "образования".
"Сегодня оба парня уже со своими родными, в безопасности, начинают новую жизнь в свободной Украине", - пишет глава ОП.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабного вторжения Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.
В то же время, как сообщил президент Владимир Зеленский, вернуть на родину удалось 1625 детей. Это стало возможным благодаря реализации государственной инициативы Bring Kids Back UA, направленной на возвращение украинских детей, незаконно вывезенных в Россию или удерживаемых на оккупированных территориях.
Именно депортация украинских детей стала основанием для того, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Ранее сообщалось, что увеличивается количество стран, готовых присоединиться к возвращению украинских детей, которых Россия незаконно вывезла или удерживает на временно оккупированных территориях
Стоит заметить, что в Европе уже идет работа над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. В частности, в Страсбурге 25 июня было подписано двустороннее соглашение между Советом Европы и Украиной.