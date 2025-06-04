Служба после 60 лет: Рада поддержала законопроект для добровольцев пожилого возраста

В среду, 4 июня, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность для граждан в возрасте от 60 лет заключать контракт на прохождение военной службы сроком на один год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко .

"Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который позволит гражданам в возрасте от 60 лет проходить военную службу по контракту сроком на 1 год", - говорится в сообщении депутата.

Он отметил, что речь идет только о добровольном участии - желающие должны иметь соответствующее состояние здоровья и пройти необходимую медицинскую проверку. Законопроект позволит привлечь к обороне государства опытных людей, которые желают служить и могут быть полезными в тылу или на определенных должностях.

Решение поддержало большинство депутатов, и теперь документ будут готовить к рассмотрению во втором чтении.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13229, который позволит украинцам в возрасте от 60 лет добровольно проходить военную службу по контракту.

Закон позволяет украинцам старшего возраста служить в тылу

Инициаторы объясняют: с начала полномасштабной войны многие украинцы старшего возраста изъявили желание помочь армии. Они имеют высокий уровень мотивации, патриотизма и ценный опыт, в частности технический и управленческий, что может быть полезным в тылу или в небоевых подразделениях.

Закон призван дать таким людям возможность служить на должностях, не требующих участия в боевых действиях, но где важны знания, дисциплина и ответственность. Авторы проекта отметили, что длительная война требует постоянного пополнения армии, а мобилизация сталкивается с трудностями. Поэтому поддержка добровольцев - критически важна.

Сейчас в Украине существует распределение по возрасту относительно прохождения военной службы:

Контрактная служба - добровольная и доступна для граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Молодые украинцы могут заключать контракт с ВСУ по собственному желанию, даже если они еще не проходили срочную службу.

Мобилизация - касается граждан в возрасте от 25 до 60 лет, которые подлежат призыву в рамках всеобщей мобилизации. Военнообязанные в этом возрастном диапазоне могут быть призваны на службу в зависимости от потребностей армии и состояния здоровья.