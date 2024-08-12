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Восстановление после ранения. На сколько максимально могут продолжить отпуск для лечения

Понедельник 12 августа 2024 09:00
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Восстановление после ранения. На сколько максимально могут продолжить отпуск для лечения Что нужно знать об отпуске для лечения (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Артем Бродюк

Военнослужащим на основании вывода военно-врачебной комиссии предоставляется отпуск для лечения в связи с болезнью или отпуск для лечения после ранения с сохранением денежного обеспечения. Продолжительность такого отпуска определяется характером заболевания или ранения.

РБК-Украина расспросило юриста практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Артема Бродюка о том, на сколько военным максимально могут продлить срок отпуска для лечения.

На сколько максимально могут продолжать отпуск для лечения

"Отпуск предоставляется без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец", - говорит юрист.

Отпуск для лечения предоставляется военнослужащим:

  • на 30 календарных дней в связи с болезнью
  • на 45 или 60 календарных дней по медицинским показаниям после травм (ранений, контузий) или оперативного лечения

"При наличии медицинских показаний отпуск для лечения в связи с болезнью или отпуск для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) продолжается ВВК на 30 календарных дней, а в отдельных случаях - на 45 или на 60 календарных дней", - объясняет Бродюк.

Что делать, если после лечения состояние здоровья неудовлетворительное

"Если после продления отпуска для лечения в связи с болезнью или отпуска для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) военнослужащий не может приступить к исполнению служебных обязанностей, то проводится медицинское освидетельствование ВВК с целью определения степени пригодности к военной службе при определенном лекарственно-экспертном исходе (результате) заболевания, травмы (ранения, увечья, контузии)", - говорит юрист.

Определенное следствие заболевания, ранения, травмы, контузии, увечья - это состояние здоровья, когда результаты обследования и лечения дают основания ВВК вынести постановление о степени пригодности к военной службе (службы по военной специальности), а дальнейшее лечение не приведет к восстановлению пригодности к военной службе.

Читайте также о том, как военному оформить отпуск за границу

Раньше мы писали о том, какие есть основания для отпуска у военных.

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