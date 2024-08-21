Как уволиться с военной службы после достижения предельного возраста: важные нюансы

Военные после достижения предельного возраста могут уволиться со службы. В зависимости от должности выйти на пенсию они могут в разном возрасте.

РБК-Украина расспросила юриста Виталия Питецкого о том, как военным уволиться со службы после достижения предельного возраста.

В каком возрасте можно уволиться с военной службы

В соответствии с действующим военным законодательством предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается:

для военнослужащих рядового, младшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту - до 45 лет

для военнослужащих старшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту - до 50 лет

для военнослужащих высшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту - до 55 лет

для военнослужащих младшего офицерского состава - до 45 лет

для военнослужащих старшего офицерского состава: майоров (капитанов 3 ранга), подполковников (капитанов 2 ранга) - до 50 лет, полковников (капитанов 1 ранга) - до 55 лет

для военнослужащих высшего офицерского состава - до 60 лет

"Но для военнослужащих, проходящих военную службу во время военного положения предельный возраст составляет для рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава - до 60 лет, для высшего офицерского состава - до 65 лет", - говорит Питецкий.

Как уволиться со службы при достижении предельного возраста

Согласно подпункту "а" п. 2 ч. 4 ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, увольняются с военной службы на основаниях: по возрасту - при достижении предельного возраста пребывания на военной службе.

"При наличии вышеупомянутых оснований военнослужащий должен подать на имя командира рапорт об увольнении. Отдельно хочу отметить, что приказом Министерства обороны Украины от 6 августа 2024 года №531 утвержден Порядок организации работы с рапортами военнослужащих в системе Министерства обороны Украины", - говорит юрист.

Согласно этому порядку рассмотрение бумажного рапорта военнослужащего всеми его прямыми командирами (начальниками) осуществляется:

безотлагательно, но не позднее чем через 48 часов с момента представления военнослужащим рапорта - по вопросам, касающимся воинской дисциплины, обязанностей личного состава во время выполнения боевых приказов (распоряжений), сохранения жизни и здоровья личного состава, отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам

в срок не более 14 дней со дня представления военнослужащим рапорта - по вопросам, не относящимся к вопросам, определенным подпунктом 1 настоящего пункта

"После того, как будет издан приказ об увольнении военнослужащего с военной службы, он должен сдать в установленные сроки должность", - говорит Питецкий.

Дело исключенного из списков личного состава воинской части направляется в ТЦК и СП по месту жительства.

В личном деле уволенного военнослужащего будут уточнены данные о прохождении им военной службы, периоды службы, подлежащие причислению к выслуге в календарном и льготном исчислении, расчет выслуги лет военной службы.

В случае необходимости военнослужащие по призыву лиц офицерского состава, выслуживших установленные сроки, могут быть в соответствии с Указом Президента Украины задержаны на службе сроком до шести месяцев.

Какие выплаты предоставляются при увольнении

В случае увольнения с военной службы военным выплачивается:

финансовое обеспечение - в размере, предусмотренного для занимаемой должности со дня получения воинской частью приказа или письменного уведомления об увольнении до дня исключения приказом из списков личного состава включительно, но не более чем до дня сдачи дел и должности

компенсация за ежегодный основной отпуск

компенсация за неиспользованный ежегодный дополнительный отпуск (например, как УБД)

единовременная денежная помощь

денежная помощь для оздоровления

выплата дополнительного вознаграждения на период действия военного положения

"Продлевать военную службу военнослужащий, который уволен в связи с достижением предельного возраста, может по собственному желанию, например, подписав контракт", - говорит юрист.