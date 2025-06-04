Служба після 60 років: Рада підтримала законопроєкт для добровольців літнього віку

У середу, 4 червня, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, що передбачає можливість для громадян віком від 60 років укладати контракт на проходження військової служби строком на один рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренка .

"Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який дозволить громадянам віком від 60 років проходити військову службу за контрактом строком на 1 рік", - йдеться у повідомленні депутата.

Він наголосив, що йдеться лише про добровільну участь - охочі повинні мати відповідний стан здоров’я та пройти необхідну медичну перевірку. Законопроєкт дозволить залучити до оборони держави досвідчених людей, які бажають служити та можуть бути корисними в тилу або на визначених посадах.

Рішення підтримала більшість депутатів, і тепер документ готуватимуть до розгляду в другому читанні.

Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13229, який дозволить українцям віком від 60 років добровільно проходити військову службу за контрактом.

Закон дозволяє українцям старшого віку служити в тилу

Ініціатори пояснюють: з початку повномасштабної війни багато українців старшого віку виявили бажання допомогти армії. Вони мають високий рівень мотивації, патріотизму та цінний досвід, зокрема технічний і управлінський, що може бути корисним у тилу або в небойових підрозділах.

Закон покликаний дати таким людям можливість служити на посадах, які не потребують участі у бойових діях, але де важливі знання, дисципліна та відповідальність. Автори проєкту наголосили, що тривала війна вимагає постійного поповнення армії, а мобілізація постає перед труднощами. Тож підтримка добровольців - критично важлива.

Наразі в Україні існує розподіл за віком щодо проходження військової служби:

Контрактна служба - добровільна і доступна для громадян віком від 18 до 24 років. Молоді українці можуть укладати контракт із ЗСУ за власним бажанням, навіть якщо вони ще не проходили строкову службу.

Мобілізація - стосується громадян віком від 25 до 60 років, які підлягають призову в рамках загальної мобілізації. Військовозобов'язані в цьому віковому діапазоні можуть бути призвані на службу залежно від потреб армії та стану здоров’я.