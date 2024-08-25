Мобилизация женщин-медиков: кто и при каких условиях имеет право на отсрочку

Женщины-медики обязаны встать на военный учет. В ряде случаев они имеют право на получение отсрочки от мобилизации.

РБК-Украина расспросило юриста Дмитрия Франчука о том, что нужно знать о мобилизации женщин-медиков.

Условия освобождения женщин от мобилизации

"Есть определенные категории женщин, которые освобождаются от мобилизации. Это связано с особыми обстоятельствами, состоянием здоровья или ролью в обществе", - говорит юрист.

Основные категории женщин, не подлежащих мобилизации:

независимо от срока беременности, женщины, ожидающие ребенка, не подлежат мобилизации

женщины, которые занимаются лицами с инвалидностью I или II группы

женщины, которые содержат трех и больше детей

женщины, имеющие хронические заболевания, препятствующие прохождению военной службы

если женщина выполняет важные функции в сфере здравоохранения, образования, социальной помощи или другие критические роли, она может быть освобождена от призыва

Как это происходит на практике

"Женщины, имеющие соответствующее медицинское или фармацевтическое образование, подлежат постановке на военный учет. Это не означает автоматическую мобилизацию, а только фиксацию данных об их профессии и состоянии здоровья", - объясняет Франчук.

По его словам, ТЦК и СП (территориальные центры комплектования и социальной поддержки) производят отбор военнообязанных с учетом их специальности, состояния здоровья и семейных обстоятельств.

"Для подтверждения права на освобождение от мобилизации женщина должна предоставить соответствующие документы - медицинскую справку, свидетельства о рождении детей и т. п.", - говорит юрист.

На основании предоставленных документов ТЦК и СП принимает решение о мобилизации или отказе от нее.

Как подтвердить право на освобождение от мобилизации

"Чтобы подтвердить свое право на освобождение от мобилизации вам необходимо предоставить в ТЦК и СП соответствующие документы", - отмечает юрист.

Какие документы понадобятся: