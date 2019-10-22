Маркарова назвала терміни підготовки бюджету до другого читання

Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

У міністерстві виконають норми Бюджетного кодексу

Кабінет міністрів подасть до Верховної ради проект держбюджету-2020 на друге читання у відповідності з Бюджетним кодексом - не пізніше 3 листопада. Про це міністр фінансів Оксана Маркарова сказала журналістам.

Як зазначила міністр, міністерство активно працює над підготовкою проекту державного бюджету.

У той же час вона нагадала, що поки ще немає оновленого макропрогнозу, який має підготувати Мінекономіки і затвердити Кабінет міністрів.

Крім того, Мінфін поки отримав висновки і пропозиції Верховної ради до законопроекту про держбюджет на 2020 рік тільки неофіційно, заявила міністр.

Нагадаємо, Верховна рада України прийняла законопроект про державний бюджет на 2020 рік за основу в першому читанні 18 жовтня. Так, нардепи підтримали проект постанови №2000-П) "Про висновки і пропозиції до проекту закону про державний бюджет України на 2020 рік".

Зазначимо, у січні Міністерство фінансів України оприлюднило оновлений календар підготовки Бюджетної декларації на 2020-2022 роки та проекту держбюджету на 2020 рік.