Комітет доручив уряду збільшити в бюджеті соціальні витрати

Мова йде про підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати
Бюджетний комітет дав доручення Кабінету міністрів збільшити у проекті держбюджету до другого читання збільшити соціальні стандарти. Про це повідомив Перший заступник голови Комітету Верховної ради України з питань бюджету Іван Крулько, передає кореспондент РБК-Україна.
Зокрема, мова йде про підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати.
"Бюджетний комітет дає доручення уряду передбачити в 2020 році підвищення соціальних стандартів. Зокрема, прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати. Соціальні стандарти повинні бути збільшені. Чекаємо таких пропозицій. Тобто ці люди, які є соціально вразливми категоріями, даємо доручення збільшити соціальних стандартів", - заявив Крулько під час засідання комітету.
За його словами, в бюджеті також повинні бути збільшені видатки для бюджетників.
"Я б хотів звернути увагу представників уряду на те, щоб при підготовці проекту до другого питання на тому, щоб було звернуто увагу на соціально незахищених громадян, на бюджетників", - додав він.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав очікуваний рівень прожиткового мінімуму у 2020 році. За його словами, він буде дорівнювати приблизно 4,3 тис. гривень.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Пенсійному фонді розповіли, на скільки збільшилася середня пенсія у 2019 році.