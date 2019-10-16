Комітет доручив уряду збільшити в бюджеті соціальні витрати

Фото: Іван Крулько (РБК-Україна)

Мова йде про підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати

Бюджетний комітет дав доручення Кабінету міністрів збільшити у проекті держбюджету до другого читання збільшити соціальні стандарти. Про це повідомив Перший заступник голови Комітету Верховної ради України з питань бюджету Іван Крулько, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, мова йде про підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати.

"Бюджетний комітет дає доручення уряду передбачити в 2020 році підвищення соціальних стандартів. Зокрема, прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати. Соціальні стандарти повинні бути збільшені. Чекаємо таких пропозицій. Тобто ці люди, які є соціально вразливми категоріями, даємо доручення збільшити соціальних стандартів", - заявив Крулько під час засідання комітету.

За його словами, в бюджеті також повинні бути збільшені видатки для бюджетників.

"Я б хотів звернути увагу представників уряду на те, щоб при підготовці проекту до другого питання на тому, щоб було звернуто увагу на соціально незахищених громадян, на бюджетників", - додав він.

Так, у пункті 2.16- 217 проекту постанови ВРУ "Про висновки та пропозиції до Державного бюджету на 2020 рік" йдеться про необхідність збільшення коштів на державні соціальні стандарти, встановлення нових розмірів допомоги при народженні дитини, а також виплат допомоги малозабеспеченим сімям та особам з інвалідністю.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав очікуваний рівень прожиткового мінімуму у 2020 році. За його словами, він буде дорівнювати приблизно 4,3 тис. гривень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Пенсійному фонді розповіли, на скільки збільшилася середня пенсія у 2019 році.