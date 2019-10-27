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Разумков заявив, що проект держбюджету буде прийнятий вчасно

Новини » Політика    27.10.2019 - 20:00
Разумков заявив, що проект держбюджету буде прийнятий вчасно
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проект Держбюджету буде прийнятий у відповідності з графіком

Проект Державного бюджету-2020 буде прийнятий у відповідності з графіком. Про це в ефірі ICTV повідомив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

"Далі багато що лежить. Це бюджет. Ми поки йдемо за графіком. Я сподіваюся, що ця тенденція буде зберігатися", - заявив Разумков.

Нагадаємо, на засіданні Комітету з питань бюджету 6 вересня 2019 був затверджений графік ухвалення проекту Державного бюджету на 2020 рік.

Раніше міністр фінансів Оксана Маркарова заявив, що Кабінет міністрів подасть у Верховну раду проект держбюджету-2020 на друге читання у відповідності з Бюджетним кодексом - не пізніше 3 листопада. Як зазначила міністр, міністерство активно працює над підготовкою проекту державного бюджету.

У той же час вона нагадала, що поки ще немає оновленого макропрогнозу, який має підготувати Мінекономіки та затвердити Кабінет міністрів.

Верховна рада України прийняла законопроект про державний бюджет на 2020 рік за основу в першому читанні 18 жовтня. Так, нардепи підтримали проект постанови №2000-П) "Про висновки і пропозиції до проекту закону про державний бюджет України на 2020 рік".

Зазначимо, у січні Міністерство фінансів України оприлюднило оновлений календар підготовки Бюджетної декларації на 2020-2022 роки та проекту держбюджету на 2020 рік.

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Новини України Дмитро Разумков
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