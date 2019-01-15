Мінфін оприлюднив календар підготовки Бюджетної декларації на три роки

Через впровадження трирічного бюджетування Мінфін оновив календар
Міністерство фінансів України оприлюднило оновлений календар підготовки Бюджетної декларації на 2020-2022 роки та проекту держбюджету на 2020 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Мінфіну у Facebook.
Як зазначили у міністерстві, зміни до бюджетного календаря відбулися через впровадження в Україні середньострокового бюджетного планування.
Отже, за даними Мінфіну, ключові дати, визначені Бюджетним кодексом:
1 березня - Мінфін отримує від:
15 квітня - Мінфін отримує від:
15 травня - до КМУ подають:
31 травня - КМУ схвалює макропрогноз та проект Бюджетної декларації.
3 червня - КМУ подає проект Бюджетної декларації до ВРУ.
15 липня - ВРУ приймає рішення щодо Бюджетної декларації.
15 вересня - КМУ подає на розгляд ВРУ проекту ЗУ "Про державний бюджет України на 2020 рік".
Нагадаємо, Рада схвалила введення трирічного бюджетного планування 6 грудня 2018 року. Документ створює правову основу для запровадження середньострокового бюджетного планування.
У Міністерстві фінансів зазначили, що тепер всі міністерства і державні установи зможуть планувати реформи, розуміючи свої бюджетні можливості на довгу перспективу. "Перехід на трирічне бюджетування - це розуміння, яким шляхом ми плануємо рухатися і що нас чекає за горизонтом", - додали в Мінфіні.