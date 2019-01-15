Мінфін оприлюднив календар підготовки Бюджетної декларації на три роки

Фото: колаж (РБК-Україна)

Через впровадження трирічного бюджетування Мінфін оновив календар

Міністерство фінансів України оприлюднило оновлений календар підготовки Бюджетної декларації на 2020-2022 роки та проекту держбюджету на 2020 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Мінфіну у Facebook.

Як зазначили у міністерстві, зміни до бюджетного календаря відбулися через впровадження в Україні середньострокового бюджетного планування.

Отже, за даними Мінфіну, ключові дати, визначені Бюджетним кодексом:

1 березня - Мінфін отримує від:

Мінекономрозвитку - орієнтовний макропрогноз;

НБУ - орієнтовну інформацію про розрахунок показників частини прибутку;

Мінсоцполітики - попередні соцстандарти;

Вищої ради правосуддя - пропозиції щодо фінансового забезпечення судової влади.

15 квітня - Мінфін отримує від:

Мінекономрозвитку - уточнений макропрогноз;

НБУ - уточнені показники частини прибутку, що перераховуються до бюджету;

РНБО розподіл видатків на оборону та безпеку на кожен рік середньострокового періоду.

15 травня - до КМУ подають:

Мінфін - проект Бюджетної декларації;

Мінекономрозвитку - макропрогноз.

31 травня - КМУ схвалює макропрогноз та проект Бюджетної декларації.

3 червня - КМУ подає проект Бюджетної декларації до ВРУ.

15 липня - ВРУ приймає рішення щодо Бюджетної декларації.

15 вересня - КМУ подає на розгляд ВРУ проекту ЗУ "Про державний бюджет України на 2020 рік".

Нагадаємо, Рада схвалила введення трирічного бюджетного планування 6 грудня 2018 року. Документ створює правову основу для запровадження середньострокового бюджетного планування.

У Міністерстві фінансів зазначили, що тепер всі міністерства і державні установи зможуть планувати реформи, розуміючи свої бюджетні можливості на довгу перспективу. "Перехід на трирічне бюджетування - це розуміння, яким шляхом ми плануємо рухатися і що нас чекає за горизонтом", - додали в Мінфіні.