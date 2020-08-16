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У "Слуги народу" звернулися до Лукашенка і нагадали про долю Януковича

Київ, Неділя 16 серпня 2020 16:14
У "Слуги народу" звернулися до Лукашенка і нагадали про долю Януковича
Фото: нардепи від "Слуги народу" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Зеленського просять перенести засідання ТКГ щодо Донбасу з Білорусі

У парламентській фракції "Слуга народу" відреагували на заяви чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка про можливу допомогу з Росії для придушення протестів. Білоруському лідеру нагадали про долю колишнього українського президента Віктора Януковича.

Заява у своєму Facebook опублікував нардеп Богдан Яременко.

Зокрема, нардепи засуджують прояви насильства з боку режиму Лукашенка, а також порушення прав громадян України, яких затримували нібито за участь у масових заворушеннях. Правляча партія України солідарна з рішенням Європейського союзу не визнавати результати виборів президента Білорусі і заявляє про масові фальсифікації.

Крім того, у "Слузі народу" застерігають владу Білорусі від війни з власним народом.

"Особливо звертаємо увагу де-факто президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка на долю колишнього президента України Віктора Януковича, чиє звернення за допомогою у війні проти власного народу до Російської Федерації призвело до зовнішньої збройної агресії", - йдеться в заяві.

У зв'язку з видачею Росії заарештованих бойовиків ПВК "Вагнера", частина яких воювала на Донбасі, "Слуга народу" звертається до президента України Володимира Зеленського з пропозицією перенести роботу Тристоронньої контактної групи по Донбасу з Білорусі, припинити політичний діалог, а також доручити українських органам розслідування відносно керівництва Білорусі

Також вимагають від Кабінету міністрів не допустити експорт до Білорусі спеціальних засобів, які можна використовувати для придушення протестів, заборонити Олександру Лукашенку в'їзд на територію України.

Нагадаємо, раніше Лукашенко розповів, що в ході розмови з російським президентом Володимиром Путіним домовився, що Росія при першому запиті "надасть допомогу по забезпеченню безпеки".

Зазначимо, фактично відсторонений від влади президент України Віктор Янукович у 2014 році направив звернення до Путіна з проханням ввести війська "для відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності і захисту населення України".

Звернення було датовано 1 березня 2014 року. В той же день Путін попросив Раду Федерації схвалити використання військ на території України. У червні того ж року постанову було скасовано, коли Крим був уже захоплений, а на Донбасі йшли бойові дії.

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