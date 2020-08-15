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Росія надасть допомогу по забезпеченню безпеки Білорусі - Лукашенко

Мінськ, Субота 15 серпня 2020 20:06
Росія надасть допомогу по забезпеченню безпеки Білорусі - Лукашенко
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Лукашенко був здивований тим, що Путін абсолютно обізнаний в тому, що відбувається в Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, про що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, Росія при першому запиті надасть допомогу по забезпеченню безпеки Білорусі.

Про це він заявив сьогодні на нараді в Центрі стратегічного управління у Міністерстві оборони Білорусі, передає БелТА.

За словами Лукашенка, його здивувало, що Путін абсолютно обізнаний в тому, що відбувається.

"І ми з ним (Володимиром Путіним, - ред.) домовилися: при першому ж нашому запиті буде надана всебічна допомога по забезпеченню безпеки Республіки Білорусь", - заявив він.

Нагадаємо, Росія оголосила в розшук засновника телеграм-каналу NEХТА Степана Путила і екс-претендента на посаду президента Білорусі Валерія Цепкала.

Зазначимо, Білорусь передала 32 затриманих бойовиків "Вагнера" Російській Федерації.

Як відомо, частина з них воювала на Донбасі у складі бойовиків.

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Новини України Олександр ЛукашенкоВолодимир ПутінБілорусьРосійська Федерація
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