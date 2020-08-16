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Лукашенко знову подзвонив Путіну

Мінськ, Неділя 16 серпня 2020 14:19
Лукашенко знову подзвонив Путіну
Фото: Олександр Лукашенко і Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Максим Зайченко

Путін висловив Лукашенку своє бачення ситуації, що складається навколо Білорусі

У неділю, 16 серпня, відбулася чергова телефонна розмова президентів Росії та Білорусії Олександра Лукашенка і Володимира Путіна. Сторони обговорювали ситуацію в Білорусі.

Про це повідомляє білоруське державне агентство Белта".

Як наголошується, Путін висловив Лукашенку своє бачення ситуації, що складається навколо Білорусі.

"Глави держав провели ґрунтовні консультації з усіх питань. Лідери країн ще раз підтвердили домовленість, що в разі загострення ситуації в частині зовнішніх загроз сторони будуть спільно реагувати у відповідності з положеннями, передбаченими Договором про колективну безпеку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Лукашенко розповів, про що домовився з Путіним в попередній розмові: за його словами, Росія при першому запиті надасть допомогу по забезпеченню безпеки Білорусі.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що високопоставлені білоруські чиновники з оточення президента Олександра Лукашенка допускають втечу в Росію у разі повалення його режиму: думки про перспективи Лукашенко серед представників російської влади розділилися.

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Новини України Олександр ЛукашенкоВолодимир ПутінБілорусь
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