В "Слуге народа" обратились к Лукашенко и напомнили о судьбе Януковича

Фото: нардепы от "Слуги народа" (РБК-Украина)

Зеленского просят перенести заседания ТКГ по Донбассу из Беларуси

В парламентской фракции "Слуга народа" отреагировали на заявления действующего президента Беларуси Александра Лукашенко о возможной помощи из России для подавления протестов. Белорусскому лидеру напомнили о судьбе беглого украинского президента Виктора Януковича.

Заявление в своем Facebook опубликовал нардеп Богдан Яременко.

В частности, нардепы осуждают проявления насилия со стороны режима Лукашенко, а также нарушение прав граждан Украины, которых задерживали якобы за участие в массовых беспорядках. Правящая партия Украины солидарна с решением Европейского союза не признавать результаты выборов президента Беларуси и заявляет о массовых фальсификациях.

Кроме того, в "Слуге народа" предостерегают власти Беларуси от войны с собственным народом.

"Особенно обращаем внимание де-факто президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на судьбу бывшего президента Украины Виктора Януковича, чье обращение за помощью в войне против собственного народа к Российской Федерации привело к внешней вооруженной агрессии", - говорится в заявлении.

В связи с выдачей России арестованных боевиков ЧВК "Вагнера", часть которых воевала на Донбассе, "Слуга народа" обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением перенести работу Трехсторонней контактной группы по Донбассу из Беларуси, приостановить политический диалог, а также поручить украинских органам расследование в отношении руководства Беларуси.

Также от Кабинета министров требуют не допустить экспорт в Беларусь специальных средств, которые можно использовать для подавления протестов, запретить Александру Лукашенко въезд на территорию Украины.

На данный момент заявление подписали 12 нардепов.

Напомним, ранее Лукашенко рассказал, что в ходе разговора с российским президентом Владимиром Путиным договорился, что Россия при первом запросе "окажет помощь по обеспечению безопасности".

Отметим, фактически отстраненный от власти президент Украины Виктор Янукович в 2014 году направил обращение к Путину с просьбой ввести войска "для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины".

Обращение было датировано 1 марта 2014 года. В тот же день Путин попросил Совет Федерации одобрить использование войск на территории Украины. В июне того же года постановление было отменено, когда Крым был уже захвачен, а на Донбассе шли боевые действия.