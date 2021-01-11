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"Слуга Путіна": демократи знову розкритикували Трампа

Вашингтон, Понеділок 11 січня 2021 05:17
"Слуга Путіна": демократи знову розкритикували Трампа
Фото: Ненсі Пелосі (golos-ameriki.ru)
Автор: Артур Родивилов

Спікер палати представників США Ненсі Пелосі розкритикувала бездіяльність нинішнього президента Дональда Трампа щодо масової атаки хакерів на американські федеральні установи, за якою стоїть Москва. Трамп говорив про можливу причетність до атаки Китаю.

Про це повідомляє телеканал CBS.

Пелосі припустила, що подібна реакція американського президента може бути пов'язана з тим, що у Росії є на нього компромат.

"Що стосується злому він нічого не сказав з цього приводу. Я не знаю, що у росіян є відносно президента Трампа - особисто, політично або фінансово. Але немає іншого пояснення, чому він до такої міри слуга президента Росії Володимира Путіна", - заявила вона.

За словами Пелосі, зараз у влади в Сполучених Штатах знаходиться людина, яка зробила щось настільки серйозне, що проти нього має бути порушено кримінальну справу.

Вона вважає, що Трамп винен у підбурюванні своїх прихильників до заколоту. Спікер палати представників також зазначила, що їй подобається ідея скористатися 25-ю поправкою до Конституції, яка передбачає автоматичну передачу влади віце-президенту країни в тому випадку, якщо він і велика частина адміністрації президента заявлять про недієздатність чинного глави держави.

Пелосі заявила, що 11 січня палата представників розгляне резолюцію із закликом до віце-президенту Майка Пенса усунути Трампа від влади із застосуванням 25-ї поправки.

Нагадаємо, CNN повідомляло, що імпічмент Трампу можуть оголосити на цьому тижні.

Раніше член Конгресу США Ільхан Омар заявила, що готує статті імпічменту чинного президента США Дональда Трампа.

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