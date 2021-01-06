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Розвідка США звинуватила Росію в кібератаках на федеральні відомства

Середа 06 січня 2021 03:15
Розвідка США звинуватила Росію в кібератаках на федеральні відомства
Фото: хакер (freepik.com)
Автор: Инна Собора

Управління директора Національної розвідки США заявило, що Росія причетна до серії кібератак на цілий ряд американських федеральних відомств. Атаки виявили в минулому місяці.

Про це пише "Голос Америки".

В результаті кібератак були зламані внутрішні мережі майже десятка різних федеральних агентств і відомств.

У спільній заяві Управління директора Національної розвідки, Федерального бюро розслідувань, Агентства національної безпеки та Агентства комп'ютерної та інфраструктурної безпеки говориться, що метою хакерів, по всій видимості, був збір розвідданих.

Для того, щоб встановити вірогідного виконавця кібератак знадобилося більше трьох тижнів.

Нагадаємо, в грудні на США була здійснена серія кібератак. зокрема, хакери зламали Міністерство внутрішньої безпеки та управління по комунікацій та інформації. Хакерам вдалося обійти засоби захисту і аутентифікації від Microsoft.

Пізніше в Мін'юсті США заявили, що до кібератак причетна Росія.

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