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"Слуга Путина": демократы вновь раскритиковали Трампа

Вашингтон, Понедельник 11 января 2021 05:17
"Слуга Путина": демократы вновь раскритиковали Трампа
Фото: Нэнси Пелоси (golos-ameriki.ru)
Автор: Артур Родивилов

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси раскритиковала бездействие нынешнего президента Дональда Трампа в отношении массовой атаки хакеров на американские федеральные учреждения, за которой стоит Москва. Трамп говорил о возможной причастности к атаке Китая.

Об этом сообщает телеканал CBS.

Пелоси предположила, что подобная реакция американского президента может быть связана с тем, что у России есть на него компромат.

"Что касается взлома он ничего не сказал по этому поводу. Я не знаю, что у русских есть в отношении президента Трампа - личное, политическое или финансовое. Но нет другого объяснения, почему он до такой степени слуга президента России Владимира Путина", - заявила она.

По словам Пелоси, сейчас у власти в Соединенных Штатах находится человек, который сделал что-то настолько серьезное, что против него должно быть возбуждено уголовное дело.

Она считает, что Трамп виновен в подстрекательстве своих сторонников к мятежу. Спикер палаты представителей отметила также, что ей нравится идея воспользоваться 25-й поправкой к Конституции, которая предусматривает автоматическую передачу власти вице-президенту страны в том случае, если он и большая часть администрации президента заявят о недееспособности действующего главы государства.

Пелоси заявила, что 11 января палата представителей рассмотрит резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу отстранить Трампа от власти с применением 25-й поправки.

Напомним, CNN сообщало, что импичмент Трампу могут объявить на этой неделе.

Ранее член Конгресса США Ильхан Омар заявила, что готовит статьи импичмента действующего президента США Дональда Трампа.

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