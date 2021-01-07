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У Конгресі почали готувати статті про імпічмент Трампа

США, Четвер 07 січня 2021 00:06
У Конгресі почали готувати статті про імпічмент Трампа
Фото: Дональд Трамп ( flickr.com/gageskidmore)
Автор: Даша Харченко

Член Конгресу США Ільхан Омар заявила, що готує статті імпічменту чинного президента США Дональда Трампа. Це стало реакцією на заворушення в Вашингтоні.

Про це Омар написала у своєму Twitter.

За її словами, імпічмент Трампа - питання збереження країни.

"Я складаю статті про імпічмент. Дональд Трамп повинен бути підданий імпічменту Палатою представників і відсторонений від посади Сенатом США. Ми не можемо дозволити йому залишатися на своєму посту, це питання збереження нашої республіки, і ми повинні виконати нашу присягу", - написала Омар.

Зараз у Вашингтоні відбуваються заворушення. Демонстранти увірвалися в будівлю Конгресу США.

У ході зіткнень є постраждалі як з боку демонстрантів, так і з боку правоохоронців.

Через ситуацію, що склалася, мер Вашингтона ввів комендантську годину, а в місто направили Національну гвардію.

Також РБК-Україна писало, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп записав відеозвернення, в якому просить демонстрантів покинути Капітолій.

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Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиВашингтонКонгресс США

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