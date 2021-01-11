Палата представників США закличе Пенса усунути Трампа від влади, - Пелосі

Фото: Палата представників (wikipedia.org)

Палата представників Сполучених Штатів закличе віце-президента Майка Пенси отстранить чинного главу держави Дональда Трампа від влади. Конгресмени дали Пенс 24 години на відповідь.

Про це йдеться в заяві спікера палати Ненсі Пелосі.

11 січня лідер більшості в палаті представників Стені Хойер зажадає одноголосного прийняття резолюції депутата Джемі Раскіна, сказала Пелосі.

"Ця резолюція закликає віце-президента зібрати і мобілізувати кабінет, щоб задіяти 25 поправку і проголосити, що президент не здатний виконувати службові обов'язки", - заявила спікер палати.

Палата представників США дала Пенс 24 години на відповідь. Після цього документ про імпічмент Трампа винесуть на пленарне засідання 12 січня, зазначила Пелосі.

"Захищаючи нашу конституцію і демократію, ми будемо діяти в терміновому порядку, оскільки президент представляє собою загрозу їм обом", - підсумувала політик.

Як писало РБК-Украина, раніше чинний віце-президент США Майкл Пенс назвав умову оголошення імпічменту Трампу. Він вважає за можливе використання 25-ї поправки до Конституції Штатів.

Так, відповідно 25-й поправці, віце-президент займає посаду голови держави в разі дострокового припинення повноважень президента, його недієздатності. Однак поправка жодного разу не застосовувалася з моменту її прийняття в 1967 році.

Нагадаємо, CNN повідомляло, що імпічмент Трампу можуть оголосити наступного тижня.

Раніше член Конгресу США Ільхан Омар заявила, що готує статті імпічменту чинного президента США Дональда Трампа.