Скользкая дорога и пониженная видимость: как избежать ДТП во время дождя
В большинстве регионов Украины удерживается дождливая погода и правоохранители напоминают водителям о главных правилах безопасного движения во время дождя.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Харьковской области.
В полиции предостерегают, что мокрая дорога, пониженная видимость и скользкое покрытие значительно повышают риск ДТП.
Правоохранители советуют:
- следить за чистотой стекол и исправностью стеклоочистителей;
- всегда включать ближний свет фар, даже днем;
- проверить состояние шин - изношенная резина повышает риск скольжения;
- избегать резких маневров, особенно в начале дождя, когда асфальт скользкий;
- снижать скорость и, в случае сильного ливня, переждать его на безопасной остановке с аварийными огнями;
- не проезжать быстро через лужи - они могут скрывать ямы или люки.
Также в полиции напоминают об обязательном использовании ремней безопасности и детских автокресел.
"В дождь главная задача водителя - не скорость, а безопасность", - отметили в Патрульной полиции.
