Львов первым в Украине автоматически показывает штрафы за парковку в "Дії": как их оплатить

Вторник 21 октября 2025 10:02
Львов первым в Украине автоматически показывает штрафы за парковку в "Дії": как их оплатить Во Львове штрафы за нарушение правил парковки автоматически отображаются в "Дії" (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Львов стал первым городом в Украине, где штрафы за нарушение водителями правил парковки транспортных средств автоматически отображаются в мобильном приложении "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию директора Департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета Олега Забарило в Facebook.

Что изменилось для львовских водителей

"Хорошие новости в болезненной теме для львовских водителей! Львов стал первым городом в Украине, где штрафы за нарушение правил парковки автоматически отображаются в мобильном приложении "Дія", - рассказал чиновник в субботу, 18 октября.

Он объяснил, что теперь водители получили возможность:

  • мгновенно проверить наличие штрафа, вынесенного инспекторами по парковке;
  • оплатить его онлайн - в несколько кликов, без бумажных сообщений и писем.

"Да, теперь даже неприятности можно получать с комфортом", - отметил Забарило.

Он уточнил, что благодаря этому информация приходит быстрее, оплата - удобнее, а город экономит бюджетные средства на администрировании и почтовых отправлениях.

"Этот результат - итог длительной и упорной работы нашей команды с профильным министерством и партнерами. За последние два года было множество встреч, переписок, технических согласований и доработок, чтобы все заработало стабильно и удобно для пользователей", - поделился специалист.

Львов первым в Украине автоматически показывает штрафы за парковку в &quot;Дії&quot;: как их оплатитьЛьвов первым в Украине автоматически показывает штрафы за парковку в &quot;Дії&quot;: как их оплатитьПубликация Забарило (скриншот: facebook.com/oleg.zabarilo.506914)

Как быстро оплатить штраф в "Дії"

В пресс-службе Управления безопасности департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры объяснили, что информация про постановления об административных правонарушениях правил остановки и стоянки транспортных средств доступна в приложении "Дія":

  • в разделе "Сервіси";
  • "Водієві";
  • "Штрафи ПДР".

Львов первым в Украине автоматически показывает штрафы за парковку в &quot;Дії&quot;: как их оплатить"Штрафы ПДР" в приложении "Дія" (иллюстрация: facebook.com/oleg.zabarilo.506914)

Именно там граждане могут:

  • просмотреть информацию о постановлении;
  • проверить статус оплаты;
  • сразу осуществить оплату онлайн.

"Важно: временно в приложении "Дія" может отображаться сообщение "кроме штрафов за парковку", - сообщили украинцам.

Это связано с тем, что "система еще адаптируется".

"Однако при следующем обновлении функционал будет работать корректно. Приносим извинения за временные неудобства! Львов продолжает совершенствовать цифровые сервисы для своих жителей - проверка и оплата штрафов стала проще и быстрее", - подытожили в Управлении.

Львов первым в Украине автоматически показывает штрафы за парковку в &quot;Дії&quot;: как их оплатитьПубликация Управление безопасности и уличной инфраструктуры (скриншот: facebook.com/admin.ubm)

Напомним, ранее мы рассказывали о правилах парковки, про которые водителям нельзя забывать, и где именно оставлять транспортное средство категорически запрещено.

Кроме того, мы объясняли, как жители Киева могут проверить наличие свободных мест на парковках для транспортных средств "в несколько кликов" (онлайн).

Читайте также, как водителям в Украине быстро проверить наличие штрафа за нарушение Правил дорожного движения (ПДД) и оплатить его без лишних проблем разными способами - как онлайн, так и офлайн.

