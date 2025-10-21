Львов первым в Украине автоматически показывает штрафы за парковку в "Дії": как их оплатить

Львов стал первым городом в Украине, где штрафы за нарушение водителями правил парковки транспортных средств автоматически отображаются в мобильном приложении "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию директора Департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета Олега Забарило в Facebook.

Что изменилось для львовских водителей

"Хорошие новости в болезненной теме для львовских водителей! Львов стал первым городом в Украине, где штрафы за нарушение правил парковки автоматически отображаются в мобильном приложении "Дія", - рассказал чиновник в субботу, 18 октября.

Он объяснил, что теперь водители получили возможность:

мгновенно проверить наличие штрафа, вынесенного инспекторами по парковке;

оплатить его онлайн - в несколько кликов, без бумажных сообщений и писем.

"Да, теперь даже неприятности можно получать с комфортом", - отметил Забарило.

Он уточнил, что благодаря этому информация приходит быстрее, оплата - удобнее, а город экономит бюджетные средства на администрировании и почтовых отправлениях.

"Этот результат - итог длительной и упорной работы нашей команды с профильным министерством и партнерами. За последние два года было множество встреч, переписок, технических согласований и доработок, чтобы все заработало стабильно и удобно для пользователей", - поделился специалист.

Публикация Забарило (скриншот: facebook.com/oleg.zabarilo.506914)

Как быстро оплатить штраф в "Дії"

В пресс-службе Управления безопасности департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры объяснили, что информация про постановления об административных правонарушениях правил остановки и стоянки транспортных средств доступна в приложении "Дія":

в разделе "Сервіси";

"Водієві";

"Штрафи ПДР".

"Штрафы ПДР" в приложении "Дія" (иллюстрация: facebook.com/oleg.zabarilo.506914)

Именно там граждане могут:

просмотреть информацию о постановлении;

проверить статус оплаты;

сразу осуществить оплату онлайн.

"Важно: временно в приложении "Дія" может отображаться сообщение "кроме штрафов за парковку", - сообщили украинцам.

Это связано с тем, что "система еще адаптируется".

"Однако при следующем обновлении функционал будет работать корректно. Приносим извинения за временные неудобства! Львов продолжает совершенствовать цифровые сервисы для своих жителей - проверка и оплата штрафов стала проще и быстрее", - подытожили в Управлении.

Публикация Управление безопасности и уличной инфраструктуры (скриншот: facebook.com/admin.ubm)