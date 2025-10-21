Львов первым в Украине автоматически показывает штрафы за парковку в "Дії": как их оплатить
Львов стал первым городом в Украине, где штрафы за нарушение водителями правил парковки транспортных средств автоматически отображаются в мобильном приложении "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию директора Департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета Олега Забарило в Facebook.
Что изменилось для львовских водителей
"Хорошие новости в болезненной теме для львовских водителей! Львов стал первым городом в Украине, где штрафы за нарушение правил парковки автоматически отображаются в мобильном приложении "Дія", - рассказал чиновник в субботу, 18 октября.
Он объяснил, что теперь водители получили возможность:
- мгновенно проверить наличие штрафа, вынесенного инспекторами по парковке;
- оплатить его онлайн - в несколько кликов, без бумажных сообщений и писем.
"Да, теперь даже неприятности можно получать с комфортом", - отметил Забарило.
Он уточнил, что благодаря этому информация приходит быстрее, оплата - удобнее, а город экономит бюджетные средства на администрировании и почтовых отправлениях.
"Этот результат - итог длительной и упорной работы нашей команды с профильным министерством и партнерами. За последние два года было множество встреч, переписок, технических согласований и доработок, чтобы все заработало стабильно и удобно для пользователей", - поделился специалист.
Как быстро оплатить штраф в "Дії"
В пресс-службе Управления безопасности департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры объяснили, что информация про постановления об административных правонарушениях правил остановки и стоянки транспортных средств доступна в приложении "Дія":
- в разделе "Сервіси";
- "Водієві";
- "Штрафи ПДР".
Именно там граждане могут:
- просмотреть информацию о постановлении;
- проверить статус оплаты;
- сразу осуществить оплату онлайн.
"Важно: временно в приложении "Дія" может отображаться сообщение "кроме штрафов за парковку", - сообщили украинцам.
Это связано с тем, что "система еще адаптируется".
"Однако при следующем обновлении функционал будет работать корректно. Приносим извинения за временные неудобства! Львов продолжает совершенствовать цифровые сервисы для своих жителей - проверка и оплата штрафов стала проще и быстрее", - подытожили в Управлении.
