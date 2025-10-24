Слизька дорога і знижена видимість: як уникнути ДТП під час дощу
У більшості регіонів України утримується дощова погода і правоохоронці нагадують водіям про головні правила безпечного руху під час дощу.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
У поліції застерігають, що мокра дорога, знижена видимість і слизьке покриття значно підвищують ризик ДТП.
Правоохоронці радять:
- стежити за чистотою скла та справністю склоочисників;
- завжди вмикати ближнє світло фар, навіть удень;
- перевірити стан шин - зношена гума підвищує ризик ковзання;
- уникати різких маневрів, особливо на початку дощу, коли асфальт найслизькіший;
- знижувати швидкість та, у разі сильної зливи, перечекати її на безпечній зупинці з аварійними вогнями;
- не проїжджати швидко через калюжі - вони можуть приховувати ями або люки.
Також у поліції нагадують про обов’язкове використання ременів безпеки та дитячих автокрісел.
"У дощ головне завдання водія - не швидкість, а безпека", - зазначили у Патрульній поліції.
Нагадаємо, у Львові запрацювала автоматична система відображення штрафів за порушення правил паркування в застосунку "Дія". Водії можуть миттєво перевіряти постанови інспекторів і сплачувати їх онлайн без паперових повідомлень. Львів став першим містом в Україні, де ця функція працює.
Також РБК-Україна розповідало, що в Україні планують запровадити систему штрафних балів для водіїв за прикладом країн ЄС. Бали нараховуватимуть за повторні порушення - перевищення швидкості, неправильне паркування чи створення аварійних ситуацій. Їх накопичення може призвести до позбавлення водійських прав. Ініціатива покликана підвищити дисципліну та безпеку на дорогах.