ua en ru
Вс, 19 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В РФ вводят цифровой учет детей: операторы связи будут передавать данные государству

Россия, Воскресенье 19 октября 2025 05:50
UA EN RU
В РФ вводят цифровой учет детей: операторы связи будут передавать данные государству Иллюстративное фото: в РФ вводят цифровой учет детей (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Россия вводит новый механизм цифрового контроля над гражданами. На этот раз - за детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины.

Российские власти планируют обязать родителей сообщать операторам связи, если SIM-карта передается ребенку.

Эти данные будут вносить в государственную систему мониторинга, что позволит идентифицировать несовершеннолетних пользователей. Интернет-платформы, в частности соцсети и медиа, должны будут проверять, принадлежит ли номер ребенку. Если да - ограничивать доступ к определенному контенту.

"Под риторикой заботы о детях российская власть на самом деле выстраивает еще один инструмент цензуры и контроля над сознанием граждан. Новые правила формируют атмосферу страха среди родителей, которые могут быть наказаны даже за случайные или надуманные действия своих детей в сети", - отмечают аналитики ЦПД.

В Центре убеждены, что власти РФ строят систему цифрового контроля, превращая интернет в пространство, где государство определяет, что можно смотреть.

Доступ к интернету на ВОТ

Ранее РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления сообщало, что захватчики блокируют интернет на оккупированных территориях Украины.

Так, с середины сентября на территории временно оккупированного Мелитополя полностью исчез мобильный интернет. Жители отмечают, что заблокированы такие сервисы, как Google Play и VPN, и наличие этих приложений на устройствах может вызвать проблемы на блокпостах. Эти меры используют оккупанты для изоляции населения и контроля над информацией.

Также россияне лишили жителей оккупации доступа к ТВ и интернету - там работают только "разрешенные" Кремлем сайты, соответственно украинские ресурсы заблокированы, а Telegram и WhatsApp работают с перебоями.

К тому же сообщалось, что РФ готовится оставить Европу без интернета и военной связи. Financial Times писал о том, что шпионский корабль Российской Федерации следит за подводными кабелями Европы, и в дальнейшем страна-агрессор планирует диверсии вокруг Британских островов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Интернет
Новости
Зеленский о ракетах Tomahawk: Трамп еще не сказал "да", а Путин уже боится
Зеленский о ракетах Tomahawk: Трамп еще не сказал "да", а Путин уже боится
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов